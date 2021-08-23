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Новый вертолёт прилетел своим ходом из Улан-Удэ на «Армию-2021»

Новый вертолёт прилетел своим ходом из Улан-Удэ на «Армию-2021»
Экономика,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода
Полёт занял пять дней

Модернизированный военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш Storm прибыл своим ходом с Улан-Удэнского авиационного завода на международный военно-технический форум «Армия-2021», который проходит в подмосковной Кубинке. Полёт в пять тысяч километров занял пять дней, сообщили в пресс-службе авиазавида.

- Многофункциональный вертолёт обеспечения действий спецподразделений стал прорывным продуктом в линейке Улан-Удэнского авиационного завода. Он воплощает в себе целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть, – говорит управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Свои предложения по совершенствованию машины дали члены экипажа, представители технического персонала, командиры десантных групп. Основной задачей стало обеспечение безопасности всех участников операции.

Вертолёт Ми-171Ш Storm специально разработан для выполнения задач по борьбе с терроризмом силами специального назначения. Вертолёт оснащён «высотными» двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой с применением композитных лопастей несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образного рулевого винта, интегрированным пилотажно-навигационным комплексом, а главное – усовершенствованным составом вооружения и системами защиты.

Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая гарантирует выполнение задач даже в условиях огневого противодействия. Повышенная боевая живучесть и защищенность обеспечивается, в частности, бортовым комплексом обороны. Бортовой комплекс обороны (БКО) позволяет обнаруживать пуски зенитных ракет и ставить помехи ракетам переносных зенитных ракетных комплексов. Новинка может обнаруживать пуски ракет с инфракрасными и тепловыми головками самонаведения и сбивать их с курса помехами и ложными целями. Также БКО может засекать вражеские радары, определять направление, откуда они облучают вертолёт, тип РЛС и режим их работы.

Бронёй защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолёта, но и десант в грузовой кабине. Для защиты личного состава пол грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Такая же броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений. Благодаря двум сдвижным дверям и дополнительным люкам значительно расширены возможности Ми-171Ш Storm в части высадки десантов.

На снижение заметности военной техники направлена разработанная специализированная пиксельная окраска вертолёта – четырёхцветный «цифровой» камуфляж.

Машины оснастят современной обзорной оптико-электронной станцией с теле- и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолёт оснащён также комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.




вертолеты Улан-Удэнский авиазавод

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