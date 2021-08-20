Бурятия не попала в число регионов ДФО с наибольшими долгами по зарплате

В ДФО с начала года погасили долги по зарплате на сумму более миллиарда
По требованию органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе за шесть месяцев текущего года погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Долги получили более 18 тысяч работников, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Прокуроры повсеместно пресекали нарушения работодателями порядка и сроков выплаты заработной платы, по каждому факту принят комплекс мер реагирования.
В результате прокурорского вмешательства более 476 миллионов рублей задолженности погашено на предприятиях Амурской области, 141 – Забайкальском, 160 – Приморском, 128 – Хабаровском краях, 129 – Сахалинской области, 103 – Республики Саха (Якутия), 47 – Республики Бурятия.
По состоянию на 1 июля, общий размер задолженности по оплате труда в Дальневосточном округе составляет почти 500 миллионов рублей. Это на 23 % ниже аналогичного периода прошлого года. Более половины размера долга или 304 миллиона рублей приходится на предприятия, находящиеся в различных стадиях банкротства.
Число работников, своевременно не получивших вознаграждение за труд на Дальнем Востоке, сократилось с 8 600 до 5 700 человек.
Наибольший объём задолженности приходится на предприятия Приморского и Хабаровского краёв.
- Как показывает практика, основными причинами формирования задолженности по заработной плате являются тяжёлое финансовое положение предприятий, в том числе обусловленное срывом выполнения основными контрагентами договорных обязательств, а также невозможностью кредитования. Вместе с тем к этому приводят и неправомерные действия руководителей предприятий, такие как вывод финансовых активов, - поясняет Генпрокуратура.
За нарушение прав работников на своевременную и полную оплату труда руководитель предприятия может быть привлечён к уголовной ответственности. Она наступает в случае частичной невыплаты свыше трёх месяцев или полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, а также в случае выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности.
В ДФО возбуждено 104 уголовных дела, в том числе в Приморском крае – 21, Забайкальском – 17, Хабаровском – 16. В суд направлено 43 уголовных дела.
В связи с добровольным погашением задолженности по заработной плате на досудебной стадии прекращено 28 дел (Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область – по пять, Республика Бурятия, Приморский и Забайкальский края – по четыре).
Работа региональных прокуроров в данном направлении находится на постоянном контроле управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Бурятия не попала в число регионов ДФО с наибольшими долгами по зарплате
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Один из них касался строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Верхней Берёзовке
На ремонт потратят 19,5 млн. рублей
Самая «горячая» пора туристического сезона на Байкале прошла не слишком удачно
По планам, инвестор должен был построить тепличный комплекс
Экономика, 19.08.2021
Работодатель задолжал свыше 900 тысяч
Экономика, 18.08.2021
По подсчётам Бурятстата, больше всех получают работники сферы добычи полезных ископаемых
На втором месте по популярности – Иркутская область
Средняя площадь жилья на каждого жителя Бурятии оказалась невысока
Учёные работали в Окинском районе республики
Экономика, 16.08.2021
Ожидается, что деньги направят в полыхающую Якутию
Экономика, 13.08.2021
Регионы отранжировали необычным способом – по индексу борща
Экономика, 13.08.2021
Ограждения устанавливали с 2020 года
Экономика, 11.08.2021
Вопрос по включению горнолыжного курорта в особую экономическую зону решается на федеральном уровне
Экономика, 09.08.2021
В рамках новых проектов инвесторы вложат порядка 9,3 миллиарда рублей
Экономика, 09.08.2021
Однокомнатная квартира в Иркутске стоит в среднем 2,8 миллиона рублей