Бурятия не попала в число регионов ДФО с наибольшими долгами по зарплате

В ДФО с начала года погасили долги по зарплате на сумму более миллиарда



По требованию органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе за шесть месяцев текущего года погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Долги получили более 18 тысяч работников, говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Прокуроры повсеместно пресекали нарушения работодателями порядка и сроков выплаты заработной платы, по каждому факту принят комплекс мер реагирования.



В результате прокурорского вмешательства более 476 миллионов рублей задолженности погашено на предприятиях Амурской области, 141 – Забайкальском, 160 – Приморском, 128 – Хабаровском краях, 129 – Сахалинской области, 103 – Республики Саха (Якутия), 47 – Республики Бурятия.



По состоянию на 1 июля, общий размер задолженности по оплате труда в Дальневосточном округе составляет почти 500 миллионов рублей. Это на 23 % ниже аналогичного периода прошлого года. Более половины размера долга или 304 миллиона рублей приходится на предприятия, находящиеся в различных стадиях банкротства.



Число работников, своевременно не получивших вознаграждение за труд на Дальнем Востоке, сократилось с 8 600 до 5 700 человек.



Наибольший объём задолженности приходится на предприятия Приморского и Хабаровского краёв.



- Как показывает практика, основными причинами формирования задолженности по заработной плате являются тяжёлое финансовое положение предприятий, в том числе обусловленное срывом выполнения основными контрагентами договорных обязательств, а также невозможностью кредитования. Вместе с тем к этому приводят и неправомерные действия руководителей предприятий, такие как вывод финансовых активов, - поясняет Генпрокуратура.



За нарушение прав работников на своевременную и полную оплату труда руководитель предприятия может быть привлечён к уголовной ответственности. Она наступает в случае частичной невыплаты свыше трёх месяцев или полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, а также в случае выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности.



В ДФО возбуждено 104 уголовных дела, в том числе в Приморском крае – 21, Забайкальском – 17, Хабаровском – 16. В суд направлено 43 уголовных дела.



В связи с добровольным погашением задолженности по заработной плате на досудебной стадии прекращено 28 дел (Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область – по пять, Республика Бурятия, Приморский и Забайкальский края – по четыре).



Работа региональных прокуроров в данном направлении находится на постоянном контроле управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

