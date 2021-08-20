 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

Бурятия не попала в число регионов ДФО с наибольшими долгами по зарплате

Бурятия не попала в число регионов ДФО с наибольшими долгами по зарплате
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В ДФО с начала года погасили долги по зарплате на сумму более миллиарда

По требованию органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе за шесть месяцев текущего года погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Долги получили более 18 тысяч работников, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуроры повсеместно пресекали нарушения работодателями порядка и сроков выплаты заработной платы, по каждому факту принят комплекс мер реагирования.

В результате прокурорского вмешательства более 476 миллионов рублей задолженности погашено на предприятиях Амурской области, 141 – Забайкальском, 160 – Приморском, 128 – Хабаровском краях, 129 – Сахалинской области, 103 – Республики Саха (Якутия), 47 – Республики Бурятия.

По состоянию на 1 июля, общий размер задолженности по оплате труда в Дальневосточном округе составляет почти 500 миллионов рублей. Это на 23 % ниже аналогичного периода прошлого года. Более половины размера долга или 304 миллиона рублей приходится на предприятия, находящиеся в различных стадиях банкротства.

Число работников, своевременно не получивших вознаграждение за труд на Дальнем Востоке, сократилось с 8 600 до 5 700 человек.

Наибольший объём задолженности приходится на предприятия Приморского и Хабаровского краёв.

- Как показывает практика, основными причинами формирования задолженности по заработной плате являются тяжёлое финансовое положение предприятий, в том числе обусловленное срывом выполнения основными контрагентами договорных обязательств, а также невозможностью кредитования. Вместе с тем к этому приводят и неправомерные действия руководителей предприятий, такие как вывод финансовых активов, - поясняет Генпрокуратура.

За нарушение прав работников на своевременную и полную оплату труда руководитель предприятия может быть привлечён к уголовной ответственности. Она наступает в случае частичной невыплаты свыше трёх месяцев или полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, а также в случае выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности.

В ДФО возбуждено 104 уголовных дела, в том числе в Приморском крае – 21, Забайкальском – 17, Хабаровском – 16. В суд направлено 43 уголовных дела.

В связи с добровольным погашением задолженности по заработной плате на досудебной стадии прекращено 28 дел (Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область – по пять, Республика Бурятия, Приморский и Забайкальский края – по четыре).

Работа региональных прокуроров в данном направлении находится на постоянном контроле управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
долги по зарплате

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «лопнули» три масштабных инвестпроекта
В Бурятии «лопнули» три масштабных инвестпроекта
Экономика, 20.08.2021
Один из них касался строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Верхней Берёзовке
Дождливый июль замедлил инфляцию на рынке услуг в Бурятии
Дождливый июль замедлил инфляцию на рынке услуг в Бурятии
Экономика, 20.08.2021
Самая «горячая» пора туристического сезона на Байкале прошла не слишком удачно
В Бурятии закрыли крупный инвестпроект
В Бурятии закрыли крупный инвестпроект
Экономика, 20.08.2021
По планам, инвестор должен был построить тепличный комплекс
В Бурятии 48 работникам погасили долги по зарплате
В Бурятии 48 работникам погасили долги по зарплате
Экономика, 19.08.2021
Работодатель задолжал свыше 900 тысяч
Бурятстат заявил о росте средней зарплаты
Бурятстат заявил о росте средней зарплаты
Экономика, 18.08.2021
По подсчётам Бурятстата, больше всех получают работники сферы добычи полезных ископаемых
Жители Забайкалья чаще всего уезжают жить в Бурятию
Жители Забайкалья чаще всего уезжают жить в Бурятию
Экономика, 17.08.2021
На втором месте по популярности – Иркутская область
Улан-Удэ оказался в конце рейтинга по вводу жилья по России
Улан-Удэ оказался в конце рейтинга по вводу жилья по России
Экономика, 17.08.2021
Средняя площадь жилья на каждого жителя Бурятии оказалась невысока
В Бурятии нашли перспективные для поиска урана участки
В Бурятии нашли перспективные для поиска урана участки
Экономика, 17.08.2021
Учёные работали в Окинском районе республики
Бурятия вернёт в бюджет 100 «лесопожарных» миллионов рублей
Бурятия вернёт в бюджет 100 «лесопожарных» миллионов рублей
Экономика, 16.08.2021
Ожидается, что деньги направят в полыхающую Якутию
Для Бурятии рассчитали индекс борща
Для Бурятии рассчитали индекс борща
Экономика, 13.08.2021
Регионы отранжировали необычным способом – по индексу борща
В Бурятии иркутский инвестор вложится в гору Мамай
В Бурятии иркутский инвестор вложится в гору Мамай
Экономика, 11.08.2021
Вопрос по включению горнолыжного курорта в особую экономическую зону решается на федеральном уровне
В Забайкалье расширят границы территории опережающего развития
В Забайкалье расширят границы территории опережающего развития
Экономика, 09.08.2021
В рамках новых проектов инвесторы вложат порядка 9,3 миллиарда рублей
Иркутск в тройке лидеров по росту стоимости «однушек» в России
Иркутск в тройке лидеров по росту стоимости «однушек» в России
Экономика, 09.08.2021
Однокомнатная квартира в Иркутске стоит в среднем 2,8 миллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^