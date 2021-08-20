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В Бурятии «лопнули» три масштабных инвестпроекта

В Бурятии «лопнули» три масштабных инвестпроекта
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них касался строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Верхней Берёзовке

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии официально закрыли крупный инвестиционный проект, который так и не смог воплотиться в жизнь. В посёлке Селенгинск Кабанского района инвестор хотел построить тепличный комплекс. Однако, хоть землю в аренду выдали ещё в 2016-м году, проектом инвестор так и не занялся.

Кроме того, 18 августа глава Бурятии подписал ещё одно распоряжение о том, что три крупных проекта потеряли статус масштабных инвестиционных. Так что, судя по всему, они не будут реализованы.

Планы по двум инвестпроектам были озвучены ещё в 2017 и 2018 году.

«На основании заключений министерства экономики Республики Бурятия от 09.07.2021 <…> о прекращении статуса масштабного инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация солнечной электростанции мощностью 15 МВт в г. Гусиноозерске Селенгинского района» ООО «Матраевская солнечная электростанция», от 07.07.2021 <…> о прекращении статуса масштабного инвестиционного проекта «Освоение производства составных частей коммуникационных трубопроводных и шланговых систем летательных аппаратов» ООО «Предприятие «Аэротех» <…> , - говорится в документе.

Также в распоряжении сообщается о прекращении статуса масштабного инвестиционного проекта «Спортивно-оздоровительный комплекс на Верхней Берёзовке Улан-Удэ» ООО «Илагма».

По последнему информации нашлось не так много. Лишь на инвестиционном портале Бурятии имеется небольшая справка о планах по строительству спортивно-оздоровительного комплекса на Верхней Берёзовке. Там сообщается, что стоимость проекта должна была составить 150 млн рублей. А сроки реализации значились внушительные – с 2017 по 2027 годы.
инвестиционные проекты

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