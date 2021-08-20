Один из них касался строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Верхней Берёзовке
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии официально закрыли крупный инвестиционный проект, который так и не смог воплотиться в жизнь. В посёлке Селенгинск Кабанского района инвестор хотел построить тепличный комплекс. Однако, хоть землю в аренду выдали ещё в 2016-м году, проектом инвестор так и не занялся.
Кроме того, 18 августа глава Бурятии подписал ещё одно распоряжение о том, что три крупных проекта потеряли статус масштабных инвестиционных. Так что, судя по всему, они не будут реализованы.
Планы по двум инвестпроектам были озвучены ещё в 2017 и 2018 году.
«На основании заключений министерства экономики Республики Бурятия от 09.07.2021 <…> о прекращении статуса масштабного инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация солнечной электростанции мощностью 15 МВт в г. Гусиноозерске Селенгинского района» ООО «Матраевская солнечная электростанция», от 07.07.2021 <…> о прекращении статуса масштабного инвестиционного проекта «Освоение производства составных частей коммуникационных трубопроводных и шланговых систем летательных аппаратов» ООО «Предприятие «Аэротех» <…> , - говорится в документе.
Также в распоряжении сообщается о прекращении статуса масштабного инвестиционного проекта «Спортивно-оздоровительный комплекс на Верхней Берёзовке Улан-Удэ» ООО «Илагма».
По последнему информации нашлось не так много. Лишь на инвестиционном портале Бурятии имеется небольшая справка о планах по строительству спортивно-оздоровительного комплекса на Верхней Берёзовке. Там сообщается, что стоимость проекта должна была составить 150 млн рублей. А сроки реализации значились внушительные – с 2017 по 2027 годы.
В Бурятии «лопнули» три масштабных инвестпроекта
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Один из них касался строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Верхней Берёзовке
На ремонт потратят 19,5 млн. рублей
Самая «горячая» пора туристического сезона на Байкале прошла не слишком удачно
По планам, инвестор должен был построить тепличный комплекс
Экономика, 19.08.2021
Работодатель задолжал свыше 900 тысяч
Экономика, 18.08.2021
По подсчётам Бурятстата, больше всех получают работники сферы добычи полезных ископаемых
Экономика, 18.08.2021
По словам известного специалиста, нынешний год даже похож на рекордный 1988-й
Экономика, 17.08.2021
Средняя площадь жилья на каждого жителя Бурятии оказалась невысока
Экономика, 17.08.2021
Учёные работали в Окинском районе республики
Экономика, 16.08.2021
Ожидается, что деньги направят в полыхающую Якутию
Экономика, 13.08.2021
Регионы отранжировали необычным способом – по индексу борща
Экономика, 13.08.2021
Ограждения устанавливали с 2020 года
Экономика, 11.08.2021
Вопрос по включению горнолыжного курорта в особую экономическую зону решается на федеральном уровне
Экономика, 09.08.2021
В рамках новых проектов инвесторы вложат порядка 9,3 миллиарда рублей
Экономика, 09.08.2021
Однокомнатная квартира в Иркутске стоит в среднем 2,8 миллиона рублей