В Бурятии на сэкономленные деньги отремонтируют дорогу

Экономика, Фото: предоставлено минтрансом Бурятии

На ремонт потратят 19,5 млн. рублей



В Иволгинском районе Бурятии за счёт средств экономии отремонтируют ещё одну дорогу, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

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В улусе Хойтобэе приступили к ремонту дороги по улице Новая. Средства выделили за счёт экономии по итогам торгов. Протяжённость нового дорожного полотна составит 890 м.



Работы выполняются подрядчиком ООО «Нардеван Строй», стоимость контракта составила 19,5 млн. рублей.

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На сегодня завершены работы по выравниванию земляного полотна и укладке основания из щебеночно-песчаной смеси. Для долговечности будущего асфальтового покрытия произвели замену грунта бутовым камнем. У домов обустроили съезды.



Согласно заключенному контракту работы планируют завершить до ноября 2021 года. К этому времени дорожники уложат новый асфальт, установят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.

