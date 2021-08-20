Дождливый июль замедлил инфляцию на рынке услуг в Бурятии

Самая «горячая» пора туристического сезона на Байкале прошла не слишком удачно



В июле в Бурятии существенно замедлился рост цен на услуги внутреннего туризма, а путёвки в местных пансионатах и домах отдыха продавались по ценам, ниже, чем год назад. К такому выводу пришли специалисты Национального банка по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



- Июль — обычно «горячий» туристический сезон на Байкале. Но в этом году почти вся первая половина месяца пришлась на локдаун. Да ещё и «сюрпризы» погоды — частые и затяжные дожди, непривычно низкие температуры и прохладный ветер. Поэтому турпоток в республику снизился. Чтобы привлечь клиентов, турфирмы, пансионаты и дома отдыха снизили стоимость путёвок. Это значимо повлияло на замедление региональной инфляции в целом, — прокомментировал заместитель управляющего Нацбанка Бурятии Борис Цыденов.



Годовой темп прироста цен в сфере услуг замедлился в июле до 3,3%. В продовольственном секторе он снижается уже второй месяц подряд: в июле до 7,7%. Одна из основных причин — в республике восстановился объём поставок яиц из регионов Сибирского федерального округа.



А вот в непродовольственном секторе инфляция выросла до 7,9%. Основные причины сохраняются — увеличиваются издержки производителей в условиях ускоренного роста мировых цен, высокий спрос толкает вверх цены на строительные материалы на фоне активного жилищного строительства в регионе. Очередной локдаун увеличил в июле потребность в моющих и чистящих средствах. Поэтому цены на них стали расти быстрее.

