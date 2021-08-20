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В Бурятии закрыли крупный инвестпроект

В Бурятии закрыли крупный инвестпроект
Экономика,  Фото:pexels.com
По планам, инвестор должен был построить тепличный комплекс

Масштабный инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса в Кабанском районе», судя по всему, приказал долго жить. На сайте правительства Бурятии опубликовано распоряжение главы республики Алексея Цыденова от 27 июля.

«На основании заключения Министерства экономики Республики Бурятия от 31.05.2021 <…> о прекращении статуса масштабного инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса в Кабанском районе» общества с ограниченной ответственностью «Виндам-В», в соответствии с порядком проверки соответствия инвестиционных проектов критериям отнесения инвестиционного проекта к масштабным инвестиционным проектам, утверждённым постановлением правительства Республики Бурятия от 18.08.2015 № 410:

Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Бурятия от 30.08.2016 № 62-рг», - говорится в документе.

Проще говоря, Алексей Цыденов отменил распоряжение пятилетней давности о предоставлении ООО «Виндам-В» земли в аренду для реализации инвестпроекта. То постановление о выделении земли компании в 2016 году подписал ещё прежний глава Вячеслав Наговицын.

Инвестропроект обсуждали ещё с 2011 года. Планировалось, что в посёлке Селенгинск компания возведёт тепличный комплекс, а также займётся развитием племенного животноводства. Этот проект должен был стать одним из «якорных» для развития Селенгинска и дать ряд рабочих мест.



инвестиционные проекты

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