Работодатель задолжал свыше 900 тысяч
В Кяхте судебные приставы вернули невыплаченную заработную плату работникам предприятия по поставке и отведению воды. Организация задолжала свыше 900 тысяч рублей.
- После надлежащей проверки подлинности предъявленных исполнительных документов, удостоверений комиссии по трудовым спорам, в службе судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета организации в банке. В результате принятых мер задолженность в пользу работников взыскана в полном объёме, - сообщили в УФССП по Бурятии.
В настоящее время удовлетворены требования 48 взыскателей на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.
Согласно законодательству, судебные приставы в приоритетном порядке перечислили взысканную сумму на погашение задолженности по заработной плате. Вместе с тем компания имеет задолженности по иным исполнительным производствам другой очередности взыскания.
В ведомстве также уточняют, что на принудительное исполнение судебных приставов поступили ещё десятки исполнительных документов о взыскании заработной платы с данной организации.
В Бурятии 48 работникам погасили долги по зарплате
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