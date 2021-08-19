В Бурятии 48 работникам погасили долги по зарплате

Работодатель задолжал свыше 900 тысяч



В Кяхте судебные приставы вернули невыплаченную заработную плату работникам предприятия по поставке и отведению воды. Организация задолжала свыше 900 тысяч рублей.



- После надлежащей проверки подлинности предъявленных исполнительных документов, удостоверений комиссии по трудовым спорам, в службе судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета организации в банке. В результате принятых мер задолженность в пользу работников взыскана в полном объёме, - сообщили в УФССП по Бурятии.



В настоящее время удовлетворены требования 48 взыскателей на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.



Согласно законодательству, судебные приставы в приоритетном порядке перечислили взысканную сумму на погашение задолженности по заработной плате. Вместе с тем компания имеет задолженности по иным исполнительным производствам другой очередности взыскания.



В ведомстве также уточняют, что на принудительное исполнение судебных приставов поступили ещё десятки исполнительных документов о взыскании заработной платы с данной организации.

