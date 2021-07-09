Рейтинг возглавила Чечня
Банк России назвал регионы с самой дорогой ипотекой в мае. В списке оказалась Иркутская область.
Лидерами рейтинга регионов с самой дорогой ипотекой в мае стали Чечня, Ингушетия и Республика Алтай. Последний раз ставка по ипотеке выше 8% наблюдалась в Чечне и Ингушетии в январе текущего года, а в Республике Алтай - в апреле прошлого года, сообщает РИА Новости.
Высокая стоимость ипотеки в мае была зафиксирована также в Карачаево-Черкесской Республике (7,8%) и Ненецком автономном округе (7,73%). В десятку лидеров по стоимости жилищных кредитов входят Иркутская область (7,72%), Дагестан (7,64%), Самарская (7,62%), Омская (7,6%) и Кемеровская (7,58%) области.
Средняя ставка в 7,55% в последний весенний месяц была отмечена в Костромской и Томской областях, а также в Пермском крае. Во Владимирской области средняя стоимость ипотеки составляла 7,53%, в Крыму и Хакассии - 7,52%, а в Тверской области - 7,51%. В Оренбургской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае кредит на покупку жилья в среднем можно было взять под 7,5% годовых.
По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в мае составляла 7,3% годовых, уточняет РИА Новости.
Иркутская область вошла в число регионов с самой дорогой ипотекой
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