Иркутская область вошла в число регионов с самой дорогой ипотекой

Рейтинг возглавила Чечня



Банк России назвал регионы с самой дорогой ипотекой в мае. В списке оказалась Иркутская область.



Лидерами рейтинга регионов с самой дорогой ипотекой в мае стали Чечня, Ингушетия и Республика Алтай. Последний раз ставка по ипотеке выше 8% наблюдалась в Чечне и Ингушетии в январе текущего года, а в Республике Алтай - в апреле прошлого года, сообщает РИА Новости.



Высокая стоимость ипотеки в мае была зафиксирована также в Карачаево-Черкесской Республике (7,8%) и Ненецком автономном округе (7,73%). В десятку лидеров по стоимости жилищных кредитов входят Иркутская область (7,72%), Дагестан (7,64%), Самарская (7,62%), Омская (7,6%) и Кемеровская (7,58%) области.



Средняя ставка в 7,55% в последний весенний месяц была отмечена в Костромской и Томской областях, а также в Пермском крае. Во Владимирской области средняя стоимость ипотеки составляла 7,53%, в Крыму и Хакассии - 7,52%, а в Тверской области - 7,51%. В Оренбургской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае кредит на покупку жилья в среднем можно было взять под 7,5% годовых.



По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в мае составляла 7,3% годовых, уточняет РИА Новости.



