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В Улан-Удэ комбинат школьного питания реконструируют за 356 млн

В Улан-Удэ комбинат школьного питания реконструируют за 356 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас строительная готовность объекта составляет около 40%

В городском комбинате школьного питания в Улан-Удэ идёт реконструкция. Сейчас строители монтируют фасад. Также рабочие ведут отделочные работы, устраивают наружные сети водоснабжения и канализации, монтируют систему вентиляции. Завершаются работы по монтажу кровли, сообщили в пресс-службе администрации города.

Реконструкция комбината школьного питания идёт на средства «единой» дальневосточной субсидии. Завершить строительные работы планируется к концу этого года.


По проекту строители обновят здание комбината, построят гараж и дизельную электростанцию. Также здесь усилен каркас здания, меняется крыша, окна, двери и ворота, старевшее оборудование.

Предприятие работает вот уже 27 лет и обслуживает 53 школы – это более 62 тысяч детей, в том числе дошкольные группы в 14 школах. Комбинат обеспечивает школьников не только завтраками, обедами и полдниками, но также снабжает полуфабрикатами высокой степени готовности, мучными и кулинарными изделиями.

На масштабные работы выделено около 356 млн рублей.



В марте 2019 года подкомиссия под председательством зампреда правительства России – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития центров экономического роста Бурятии (единая субсидия). В соответствии с этим планом сейчас активно идёт финансирование ряда городских объектов, в том числе реконструкция комбината школьного питания, Музыкально-гуманитарного лицея и строительство пищеблока к школе №35.
комбинат школьного питания реконструкция

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