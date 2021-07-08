В Улан-Удэ комбинат школьного питания реконструируют за 356 млн













В городском комбинате школьного питания в Улан-Удэ идёт реконструкция. Сейчас строители монтируют фасад. Также рабочие ведут отделочные работы, устраивают наружные сети водоснабжения и канализации, монтируют систему вентиляции. Завершаются работы по монтажу кровли, сообщили в пресс-службе администрации города.Реконструкция комбината школьного питания идёт на средства «единой» дальневосточной субсидии. Завершить строительные работы планируется к концу этого года.По проекту строители обновят здание комбината, построят гараж и дизельную электростанцию. Также здесь усилен каркас здания, меняется крыша, окна, двери и ворота, старевшее оборудование.Предприятие работает вот уже 27 лет и обслуживает 53 школы – это более 62 тысяч детей, в том числе дошкольные группы в 14 школах. Комбинат обеспечивает школьников не только завтраками, обедами и полдниками, но также снабжает полуфабрикатами высокой степени готовности, мучными и кулинарными изделиями.На масштабные работы выделено около 356 млн рублей.В марте 2019 года подкомиссия под председательством зампреда правительства России – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития центров экономического роста Бурятии (единая субсидия). В соответствии с этим планом сейчас активно идёт финансирование ряда городских объектов, в том числе реконструкция комбината школьного питания, Музыкально-гуманитарного лицея и строительство пищеблока к школе №35.