Данные представил Россельхознадзор
С начала года из Бурятии отправлено на экспорт более 600 тысяч кубометров древесины.
- За первое полугодие 2021 года проконтролировано 41 614 куб. м круглой древесины и 563 086 куб. м пиломатериалов, направленных на экспорт из республики. При внутрироссийских перевозках отправлено 6072 куб. м круглой древесины и 15 573 куб. м пиломатериалов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Госинспекторы оформили и выдали 13 866 фитосанитарных сертификатов и 396 карантинных сертификата.
За полгода выявлено 447 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, вынесено 434 постановления о назначении административных штрафов.
С начала года из Бурятии вывезли более 600 тысяч кубометров леса
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