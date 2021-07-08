С начала года из Бурятии вывезли более 600 тысяч кубометров леса

Данные представил Россельхознадзор



С начала года из Бурятии отправлено на экспорт более 600 тысяч кубометров древесины.



- За первое полугодие 2021 года проконтролировано 41 614 куб. м круглой древесины и 563 086 куб. м пиломатериалов, направленных на экспорт из республики. При внутрироссийских перевозках отправлено 6072 куб. м круглой древесины и 15 573 куб. м пиломатериалов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Госинспекторы оформили и выдали 13 866 фитосанитарных сертификатов и 396 карантинных сертификата.



За полгода выявлено 447 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, вынесено 434 постановления о назначении административных штрафов.

