Назван средний возраст автопарка Бурятии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Машины в Бурятии старее, чем в среднем по России



Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году. Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны вырос на пять месяцев — до 14,8 лет. В Бурятии средний возраст машин значительно выше — 17,9 лет.



Сегодня самыми «молодыми» марками на дорогах Бурятии являются Renault (средний возраст — 9,4 лет), Hyundai (13,1 лет) и Lexus (13,4 лет). А самыми «взрослыми» — Лады со средним возрастом в 20,5 лет. Вторую и третью строчку занимают Toyota и Mazda — машинам этих марок в среднем «исполнилось» по 18,7 лет.



Самый «свежий» автопарк — в Татарстане, где средний возраст авто составляет 9,8 лет. На втором месте рейтинга молодых машин — Москва. В столице средний возраст автомобилей — 11,3 лет. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (11,4 лет). Самые старые машины ездят по дорогам Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины — 19,5 лет, в Республике Алтай — 19,4 лет, в Еврейской автономной области — 19 лет.



Десять лет назад доля машин в России возрастом до семи лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%. По мнению экспертов Дрома, основная причина стремительного старения автопарка в стране — рост цен на машины. За первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины — на 9%.



- В силу экономических причин доступность новых автомобилей для россиян снижается. И пока нет никаких предпосылок, что ситуация в ближайшей перспективе изменится — автопарк страны продолжит стареть, — отмечают аналитики автомобильного сайта Дром.

