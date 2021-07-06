Одобрены предложения Бурятии по внесению изменений в планы соцразвития

Экономика, Фото: пресс-служба Минвостокразвития РФ

Правительственная комиссия рассмотрела вопросы социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов



Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Рассматривались вопросы изменения планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов.



Как напомнил, открывая заседание, вице-премьер, на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста регионов ДФО из федерального бюджета выделено в 2018–2022 годах более 100 млрд рублей.



На Дальнем Востоке в рамках программы «Единая субсидия» ведётся строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Закупается новое оборудование для социальных объектов. В текущем году будут завершены работы по строительству и реконструкции более чем 130 объектов (в том числе 7 больницам, 16 фельдшерско-акушерским пунктам, 11 школам и детским садам, 33 объектам спорта, 9 объектам культуры), запланирован ремонт более 60 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.



- Модернизация социальной инфраструктуры точек экономического роста регионов Дальнего Востока находится на особом контроле председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Прошу губернаторов взять этот вопрос под личный контроль, – подчеркнул Юрий Трутнев.



Были одобрены подготовленные Минвостокразвития России предложения Бурятии, Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области по внесению изменений в планы социального развития центров экономического роста.



Как доложил глава Бурятии Алексей Цыденов, правительством региона подготовлено предложение по перераспределению средств 2021 года на закупку медицинского оборудования для 11 учреждений (аппараты ИВЛ, рентген-аппараты, современные кровати и мониторы для реанимационных отделений, эндоскопическое оборудование), приобретение и оснащение оборудованием здания для размещения терапевтического отделения и женской консультации для государственной поликлиники №3 в Улан-Удэ, покупку двух автобусов большой вместимости для курсирования в отдаленные микрорайоны региональной столицы. Также будет обеспечено завершение реконструкции здания музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева и городского комбината школьного питания в столице республики.



По итогам заседания Юрий Трутнев дал ряд поручений. В частности, Минвостокразвития России поручено внести в правительство РФ проект распоряжения о перераспределении 1,2 млрд рублей из госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» на модернизацию социальной инфраструктуры, предусмотренной Планами социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов. Об этом сообщает пресс-лужба ведомства.





