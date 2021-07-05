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Через Бурятию в Монголию провезли 45 тонн рыбной продукции

Через Бурятию в Монголию провезли 45 тонн рыбной продукции
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также досмотрено более 18 тонн молочной и мясной продукции

С 28 июня по 4 июля специалисты Россельхознадзора проконтролировали в Бурятии при экспорте из России в Монголию более 45 тонн рыбной продукции. Также досмотрено более 18 тонн молочной и мясной продукции.

При транзитных перевозках, из Польши в Монголию проверено 67,14 тонн продуктов питания.

- Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 
Россельхознадзор
 
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