Через Бурятию в Монголию провезли 45 тонн рыбной продукции

Также досмотрено более 18 тонн молочной и мясной продукции



С 28 июня по 4 июля специалисты Россельхознадзора проконтролировали в Бурятии при экспорте из России в Монголию более 45 тонн рыбной продукции. Также досмотрено более 18 тонн молочной и мясной продукции.



При транзитных перевозках, из Польши в Монголию проверено 67,14 тонн продуктов питания.



- Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

