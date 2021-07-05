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Забайкалье получит ещё 160 млн рублей на борьбу с COVID-19

Забайкалье получит ещё 160 млн рублей на борьбу с COVID-19
Экономика,  Фото:pixabay.com
Дополнительное финансирование выделило правительство страны

Правительство Российской Федерации в течение 30 дней направит в Забайкальский край 160,5 миллиона рублей на борьбу с коронавирусной инфекции. Всего регионы России получат почти 25 миллиарда рублей на лечение граждан, территории Дальневосточного федерального округа - более 1,5 миллиарда рублей на лечение граждан.

- Борьба с распространением коронавируса требует больших средств, которые являются крайне серьёзной нагрузкой для регионов, поэтому особое значение имеет любая финансовая поддержка федерального уровня, - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Источником финансирования стали нераспределённые остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Благодаря заранее подготовленной нормативной базе правительству Российской Федерации удалось быстро принять решение о дополнительной поддержке регионов на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства края.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия получит субсидию в размере почти 375 млн рублей на борьбу с COVID-19. 

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