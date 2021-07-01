В Бурятии вырос оборот общественного питания

Оборот за несколько месяцев превысил четыре миллиарда рублей



Оборот общественного питания в Бурятии в мае 2021 года увеличился на 25,2 % по сравнению с маем 2020 года. К такому выводу пришли специалисты органа статистики.



- В январе-мае 2021 года оборот общественного питания сложился в объёме 4,6 млрд рублей. Рост к соответствующему периоду 2020 года составил 2,6 %, - сообщили в Бурятстате.



В общественном питании более 80% организацией – это малый бизнес. Их оборот возрос на 1 % по сравнению с январем-маем 2020 года.

