Оборот за несколько месяцев превысил четыре миллиарда рублей
Оборот общественного питания в Бурятии в мае 2021 года увеличился на 25,2 % по сравнению с маем 2020 года. К такому выводу пришли специалисты органа статистики.
- В январе-мае 2021 года оборот общественного питания сложился в объёме 4,6 млрд рублей. Рост к соответствующему периоду 2020 года составил 2,6 %, - сообщили в Бурятстате.
В общественном питании более 80% организацией – это малый бизнес. Их оборот возрос на 1 % по сравнению с январем-маем 2020 года.
В Бурятии вырос оборот общественного питания
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