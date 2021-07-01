 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Бурятии вырос оборот общественного питания

В Бурятии вырос оборот общественного питания
Экономика,  Фото:pixabay.com
Оборот за несколько месяцев превысил четыре миллиарда рублей

Оборот общественного питания в Бурятии в мае 2021 года увеличился на 25,2 % по сравнению с маем 2020 года. К такому выводу пришли специалисты органа статистики.

- В январе-мае 2021 года оборот общественного питания сложился в объёме 4,6 млрд рублей. Рост к соответствующему периоду 2020 года составил 2,6 %, - сообщили в Бурятстате.

В общественном питании более 80% организацией – это малый бизнес. Их оборот возрос на 1 % по сравнению с январем-маем 2020 года. 
кафе ресторан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вырос оборот общественного питания
В Бурятии вырос оборот общественного питания
Экономика, 01.07.2021
Оборот за несколько месяцев превысил четыре миллиарда рублей
В Бурятии вырос оборот розничной торговли
В Бурятии вырос оборот розничной торговли
Экономика, 01.07.2021
Показатели привели в органе статистики
Бюджет Бурятии достиг рекордного уровня
Бюджет Бурятии достиг рекордного уровня
Экономика, 30.06.2021
Собственные доходы республики за пять лет выросли на 25%
Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата России
Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата России
Экономика, 29.06.2021
Спортсмены выиграли награды в прыжках с шестом и эстафете
Жители Дальнего Востока рассказали, сколько денег тратят на еду
Жители Дальнего Востока рассказали, сколько денег тратят на еду
Экономика, 29.06.2021
У большинства тех, кто работает удалённо, расходы на еду снизились
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 1,4 млрд рублей
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 1,4 млрд рублей
Экономика, 28.06.2021
Основная часть платежей уходит в бюджет Иркутской области
В Иркутской области строят мельничный комплекс
В Иркутской области строят мельничный комплекс
Экономика, 28.06.2021
Общая стоимость инвестпроекта составила 85 млн рублей
Россия возобновляет авиасообщение с Италией и США
Россия возобновляет авиасообщение с Италией и США
Экономика, 28.06.2021
Авиасообщение было приостановлено ещё в 2020 году
Молодёжь Бурятии чаще всего ищет работу в продажах
Молодёжь Бурятии чаще всего ищет работу в продажах
Экономика, 27.06.2021
Каждый девятый хотел бы работать удалённо
Иркутская область готова выделять инвесторам до 15 млн м3 леса
Иркутская область готова выделять инвесторам до 15 млн м3 леса
Экономика, 25.06.2021
Свободные лесные ресурсы имеются преимущественно в северных районах
В Бурятию заходит единая дальневосточная авиакомпания
В Бурятию заходит единая дальневосточная авиакомпания
Экономика, 25.06.2021
Жители Бурятии смогут летать рейсами единой дальневосточной авиакомпании во Владивосток
В Улан-Удэ 100 метров дороги заасфальтируют за 2,4 млн
В Улан-Удэ 100 метров дороги заасфальтируют за 2,4 млн
Экономика, 25.06.2021
Ремонт проходит по просьбам местных жителей
В Улан-Удэ начали строить новый школьный стадион
В Улан-Удэ начали строить новый школьный стадион
Экономика, 24.06.2021
Стоимость объекта составила 35 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^