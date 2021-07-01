В Бурятии вырос оборот розничной торговли

Показатели привели в органе статистики



В мае 2021 года оборот розничной торговли в Бурятии составил 18,4 млрд рублей. Он увеличился на 16,5 % по сравнению с маем 2020 года, сообщили в Бурятстате.



- Прирост оборота на 35 % получен за счёт роста розничных цен и на 64 % – за счёт увеличения массы товаров. Оборот розничной торговли по сравнению с апрелем 2021 года увеличился на 4 %;. В январе-мае 2021 года оборот розничной торговли сложился в объеме 86,9 млрд рублей, что на 3,7 % больше соответствующего периода прошлого года, - говорится в сообщении Бурятстата.



В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в январе-мае 2021 года составила 54 %, их оборот увеличился по сравнению с январем-маем прошлого года на 3,1 %. Продажа непродовольственных товаров возросла на 4,3 %.



82% всего оборота розничной торговли сформировали субъекты малого предпринимательства.



