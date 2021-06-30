Бюджет Бурятии достиг рекордного уровня

Собственные доходы республики за пять лет выросли на 25%



Бюджет Бурятии достиг рекордного уровня, увеличившись за год на 20%. Собственные доходы республики выросли на 25% с 2016 года, федеральные поступления – на 34% с прошлого года. Инвестиции сохранились на максимальном уровне, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В прошлом году объём консолидированного бюджета Бурятии составил 96,7 млрд рублей. Это на 16 млрд рублей или на 20% больше, чем в 2019 году. Для сравнения - расходы в 2016 году были почти в два раза ниже и составляли 54 млрд рублей.



Доходы поднялись на 18% и составили 94,7 млрд рублей. Основной рост обеспечило увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 14,6 млрд рублей или 34% по сравнению с уровнем 2019 года. Их общий объём составил 57,6 млрд рублей.



Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 37,2 млрд рублей с небольшим ростом по сравнению с предыдущим годом 0,1%. При этом увеличение с 2016 года составляет 25%.



Расходы выросли на 20%, до 96,7 млрд рублей. Данные средства были, в частности, направлены на реализацию национальных проектов. На строительство школ, детских садов, медучреждений, домов культуры, спортобъектов, оснащение больниц, школ, ссузов, учреждений культуры, создание современных условий допобразования, ремонт дорог и мостов, благоустройство и многие другие мероприятия республика получила 12,2 млрд рублей федеральных средств.



Объем президентской «дальневосточной» субсидии составил 1,8 млрд рублей. Построено семь объектов, проведен капитальный ремонт в 13 учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта.



В 1,5 раза выросли субвенции из федерального бюджета на выполнение федеральных полномочий и составили 6 млрд рублей. Основной рост произошел за счет увеличения выплат безработным, ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.



Уровень инвестиций сохранился после рекордного роста в позапрошлом году. В 2020 году он составил 71,2 млрд рублей. Для сравнения: 2019 год - 72,8 млрд рублей, 2018 год - 48,5 млрд рублей, 2017 год - 42,2 млрд рублей, 2016 год - 33,4 млрд рублей.



Расширилась с 2 до 10 резидентов ТОР «Бурятия». Восемь новых инвесторов: ООО «Курорты Бурятии», ООО «Восток Плюс», свинокомплекс «Восточно-Сибирский», ООО «Бурятский клинический госпиталь», ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ», ООО «Фортуна трейд», ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» и ООО «Байкалпромгаз», В начале 2021 года подписаны еще два соглашения о резидентстве – с ООО «Зун Хада» и ООО «Битривер-Б».



АО «Хиагда» и ООО «Бурятмяспром» получили республиканскую инвестподдержку - 234 млн рублей налоговых льгот по имуществу и компенсации процентов по кредитам.



Индекс объёма промышленного производства в республике вырос на 7,4%. Это первое место в ДФО (95,9%) и 9 место по России (97,4%). Положительную динамику обеспечили: обрабатывающие производства (+6,8%), добыча полезных ископаемых (+15,7%), водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (+ 29%).



«Улан-Удэнский авиационный завод» увеличил отгрузку продукции в 1,8 раза, «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение -на 26% а «Предприятие «Аэротех» - на 15%. Улан-Удэнский локомотиворемонтный завод произвел продукции на 5% меньше с связи со снижением объёма перевозок из-за пандемии. «Селенгинский ЦКК» выпустил 112 тыс тонн картона и 46 млн кв м гофропродукции (рост на 3,6% и 9,5%).



Индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых увеличился на 15,7%. Объем налоговых поступлений предприятий отрасли в консолидированный бюджет республики – 3,6 млрд рублей. Из них 80% -«Разрез Тугнуйский», «Хиагда», «Бурятзолото» и «Артель старателей «Западная». «Разрез Тугнуйский» в 1,8 раза увеличил добычу угля на Никольском месторождении в пределах Бурятии. Объем добычи золота составил 6,1 тонн (+9,6%). Объем добычи урана сохранился на уровне 2019 года и составил более 1 тысячи тонн.



Началась реализация одного из самых перспективных в республике проектов - освоение Озерного свинцово-цинкового месторождения. ООО «Озерное» запустило работу вахтового поселка. Объем инвестиций в прошлом году составил 2,6 млрд рублей, всего с начала запуска проекта вложено 18 млрд рублей. В 2021 году планируется инвестировать около 32 млрд рублей. общий планируемый объем инвестиций – 96,4 млрд рублей. В прошлом году ООО «Друза» запущено Эгитинское месторождение плавикового шпата. Произведено свыше 4 тыс тонн флюоритового концентрата, создано 223 новых рабочих места. В 2021 году предприятие планирует выйти на полную производственную мощность.

