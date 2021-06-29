Спортсмены выиграли награды в прыжках с шестом и эстафете
Спортсмены Иркутской области завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по лёгкой атлетике, который с 23 по 27 июня проводился в Чебоксарах.
Двадцатилетний Михаил Шмыков выиграл серебряную медаль в прыжках с шестом с результатом 5 метров 55 сантиметров. Первое место занял Тимур Моргунов, выступающий за Челябинскую и Московскую области. На третьем месте оказался Виктор Пинтусов из Москвы.
В эстафете 4х400 метров третье место заняла женская команда Иркутской области, в состав которой входили Екатерина Иванова, Ольга Родиошкина, Кристина Вершинина и Ирина Гущенец. Они показали результат 3:35,77. Лидировала команда Московской области (3:32,83), второй стала команда Москвы (3:35,35).
Напомним, ранее на чемпионате России в Чебоксарах Ольга Родиошкина заняла второе место в беге на 800 метров с результатом 2:00,15 и выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Михаил Шмыков, Екатерина Иванова, Ольга Родиошкина, Кристина Вершинина и Ирина Гущенец тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства. Тренерами Михаила Шмыкова являются Андрей Блохин и Татьяна Третьякова. Ирина Гущенец занимается у Василия Шкурбицкого, Елены Болсун и Анатолия Николаенко. Ольга Родиошкина тренируется у Ирины Беловой и Сергея Ананьева, Кристина Вершинина – у Василия Шкурбицкого, Екатерина Иванова – у Василия Шкурбицкого и Елены Болсун. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата России
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 29.06.2021
У большинства тех, кто работает удалённо, расходы на еду снизились
Основная часть платежей уходит в бюджет Иркутской области
Общая стоимость инвестпроекта составила 85 млн рублей
Авиасообщение было приостановлено ещё в 2020 году
Экономика, 27.06.2021
Каждый девятый хотел бы работать удалённо
Свободные лесные ресурсы имеются преимущественно в северных районах
Результат оказался не слишком радужным
Жители Бурятии смогут летать рейсами единой дальневосточной авиакомпании во Владивосток
Ремонт проходит по просьбам местных жителей
Экономика, 24.06.2021
Стоимость объекта составила 35 млн рублей
Новый управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Алексей Козлов дал первое интервью в новом статусе
Бессменный управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых покинул этот пост
91% жителей Дальнего Востока планируют свой бюджет
Экономика, 22.06.2021
Рейтинг возглавило предложение для программиста
Экономика, 21.06.2021
Ремонт обошёлся в 7,8 млн