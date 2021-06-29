Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата России

Спортсмены выиграли награды в прыжках с шестом и эстафете



Спортсмены Иркутской области завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по лёгкой атлетике, который с 23 по 27 июня проводился в Чебоксарах.



Двадцатилетний Михаил Шмыков выиграл серебряную медаль в прыжках с шестом с результатом 5 метров 55 сантиметров. Первое место занял Тимур Моргунов, выступающий за Челябинскую и Московскую области. На третьем месте оказался Виктор Пинтусов из Москвы.



В эстафете 4х400 метров третье место заняла женская команда Иркутской области, в состав которой входили Екатерина Иванова, Ольга Родиошкина, Кристина Вершинина и Ирина Гущенец. Они показали результат 3:35,77. Лидировала команда Московской области (3:32,83), второй стала команда Москвы (3:35,35).



Напомним, ранее на чемпионате России в Чебоксарах Ольга Родиошкина заняла второе место в беге на 800 метров с результатом 2:00,15 и выполнила норматив мастера спорта международного класса.



Михаил Шмыков, Екатерина Иванова, Ольга Родиошкина, Кристина Вершинина и Ирина Гущенец тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства. Тренерами Михаила Шмыкова являются Андрей Блохин и Татьяна Третьякова. Ирина Гущенец занимается у Василия Шкурбицкого, Елены Болсун и Анатолия Николаенко. Ольга Родиошкина тренируется у Ирины Беловой и Сергея Ананьева, Кристина Вершинина – у Василия Шкурбицкого, Екатерина Иванова – у Василия Шкурбицкого и Елены Болсун. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

