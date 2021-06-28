ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 1,4 млрд рублей

Основная часть платежей уходит в бюджет Иркутской области



За январь-май 2021 года Восточно-Сибирская железная дорога перечислила более 9,25 млрд рублей. Это на 314 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 7,5 млрд рублей.



В бюджет Бурятии перечислено более 1,435 млрд рублей.



В бюджет Забайкальского края поступило более 98,5 млн рублей; в бюджет Республики Саха (Якутия) — 2,6 млн рублей.



- Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, - отмечают в компании.

