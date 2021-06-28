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ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 1,4 млрд рублей

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 1,4 млрд рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Основная часть платежей уходит в бюджет Иркутской области

За январь-май 2021 года Восточно-Сибирская железная дорога перечислила более 9,25 млрд рублей. Это на 314 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 7,5 млрд рублей.

В бюджет Бурятии перечислено более 1,435 млрд рублей.

В бюджет Забайкальского края поступило более 98,5 млн рублей; в бюджет Республики Саха (Якутия) — 2,6 млн рублей.

- Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, - отмечают в компании. 
ВСЖД бюджет
 
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