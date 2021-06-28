Общая стоимость инвестпроекта составила 85 млн рублей
В Братском районе завершается строительство мельничного комплекса, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Предприятие по производству пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, а также манной крупы скоро начнёт работу в селе Кузнецовка Братского района.
Общая стоимость инвестпроекта составила 85 млн рублей. Запуск предприятия обеспечит создание минимум 10 рабочих мест.
Работы по строительству производственного комплекса по хранению и переработке зерна начались осенью 2020 года и сейчас подходят к завершению. Здание общей площадью 1300 м² состоит из трех помещений: хозяйственное, производственный цех, склад готовой продукции.
- В настоящее время идет монтаж оборудования. В августе мы планируем приступить к производству муки, – сообщил руководитель предприятия Александр Шапошников.
К 2025 году объемы производства предполагается увеличить до 9 374 тонн муки 1 сорта. Зерно на мукомольный завод будут поставлять сельхозпроизводители Братского района. Запуск такого производства поможет им решить проблему сбыта продукции. В среднем в год в Братском районе выращивают 36 тысяч тонн пшеницы. Из них 14 тысяч тонн будет гарантированно закупать новая мельница.
Первыми партнёрами нового предприятия станут хлебопекарни северных районов Иркутской области.
В Иркутской области строят мельничный комплекс
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