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Молодёжь Бурятии чаще всего ищет работу в продажах

Молодёжь Бурятии чаще всего ищет работу в продажах
Экономика,  Фото:pixabay.com
Каждый девятый хотел бы работать удалённо

Специально к Дню молодёжи, который отмечается 27 июня, эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали базу резюме и выделили пять фактов о молодых соискателях из Бурятии.

Соискатели в возрасте 18-22 лет (таких в республике сегодня порядка 11%) в среднем претендуют на зарплату в 30 тысяч рублей, соискатели 23-27 лет (18%) – на 35 тысяч, а соискатели 28-34 лет (25%) – на 40 тысяч рублей.

Самые популярные среди молодых соискателей из Бурятии профессиональные сферы – это «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Административный персонал». При этом каждый девятый хотел бы работать удалённо.

Кстати, наиболее престижной молодые соискатели считают работу в ИТ-отрасли, на втором месте – нефтегазовая сфера.

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