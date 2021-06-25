Свободные лесные ресурсы имеются преимущественно в северных районах
Иркутская область может ежегодно выделять инвесторам до 15 млн м3 свободных лесов. Об этом сообщил заместитель министра лесного комплекса Эдуард Филиппов, передаёт пресс-служба правительства Иркутской области.
Рассмотрение вопроса о наличии лесных ресурсов, которые потенциальные инвесторы могут использовать для заготовки древесины, инициировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Эдуард Филиппов отметил, что свободные лесные ресурсы имеются преимущественно в северных районах области, труднодоступных для освоения. Но при условии развития потенциальными инвесторами дорожной лесной сети комплексное освоение таких участков станет возможным.
– Министерство лесного комплекса Иркутской области готово содействовать потенциальным инвесторам в сфере деревянного домостроения и обеспечить формирование необходимых лесных участков в максимально короткие сроки, – заявил заместитель министра.
Участки могут предоставляться на конкурсной основе либо приоритетной инвестиционной программе с условием использования заготавливаемой древесины строго в рамках концепции инвестиционного проекта по деревянному домостроению с использованием высокотехнологичных безотходных способов деревообработки.
Среди потенциальных инвесторов в Иркутской области четыре таких предприятия.
Иркутская область готова выделять инвесторам до 15 млн м3 леса
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Свободные лесные ресурсы имеются преимущественно в северных районах
Результат оказался не слишком радужным
Жители Бурятии смогут летать рейсами единой дальневосточной авиакомпании во Владивосток
Ремонт проходит по просьбам местных жителей
Экономика, 24.06.2021
Стоимость объекта составила 35 млн рублей
Новый управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Алексей Козлов дал первое интервью в новом статусе
Бессменный управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых покинул этот пост
91% жителей Дальнего Востока планируют свой бюджет
Экономика, 22.06.2021
Рейтинг возглавило предложение для программиста
Экономика, 21.06.2021
Ремонт обошёлся в 7,8 млн
Ремонт начался в 2018 году
Жители Бурятии покупают автомобили, стоимость которых равна их годовой зарплате
Только 7% подрабатывающих респондентов в СФО и ДФО зарегистрированы как самозанятые
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с Алексеем Цыденовым реализацию туристического нацпроекта в Бурятии
Экономика, 17.06.2021
Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, уверены в своей востребованности