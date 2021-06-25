Иркутская область готова выделять инвесторам до 15 млн м3 леса

Свободные лесные ресурсы имеются преимущественно в северных районах



Иркутская область может ежегодно выделять инвесторам до 15 млн м3 свободных лесов. Об этом сообщил заместитель министра лесного комплекса Эдуард Филиппов, передаёт пресс-служба правительства Иркутской области.



Рассмотрение вопроса о наличии лесных ресурсов, которые потенциальные инвесторы могут использовать для заготовки древесины, инициировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Эдуард Филиппов отметил, что свободные лесные ресурсы имеются преимущественно в северных районах области, труднодоступных для освоения. Но при условии развития потенциальными инвесторами дорожной лесной сети комплексное освоение таких участков станет возможным.



– Министерство лесного комплекса Иркутской области готово содействовать потенциальным инвесторам в сфере деревянного домостроения и обеспечить формирование необходимых лесных участков в максимально короткие сроки, – заявил заместитель министра.



Участки могут предоставляться на конкурсной основе либо приоритетной инвестиционной программе с условием использования заготавливаемой древесины строго в рамках концепции инвестиционного проекта по деревянному домостроению с использованием высокотехнологичных безотходных способов деревообработки.



Среди потенциальных инвесторов в Иркутской области четыре таких предприятия.



