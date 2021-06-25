В Бурятии посчитали, сколько «квадратов» жилья приходится на одного жителя

Результат оказался не слишком радужным



В Бурятстате посчитали, сколько квадратных метров жилья приходится в среднем на одного жителя республики. Результат оказался невысоким – всего 22 кв.метра.



- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Бурятии, составила 22 кв. метров на конец 2020 года. В расчёте на одного городского жителя приходилось 22 кв. метра площади жилых помещений, сельского – также 22 кв. метра, - сообщили в Бурятстате.



Отметим, классическими величинами жилищной нормы принято считать следующие: одиноко проживающему человеку – 33 кв.м.; семье из двух человек – 42 кв.м.; семье, имеющей в составе трёх и более человек – по 18 кв.м. каждому.



Общая площадь жилищного фонда в Бурятии, по состоянию на 31 декабря 2020 года, составила 21663 тысяч кв. метров общей площади. В том числе 59% жилья приходится на города, 41% - на сельские населённые пункты.



На частный жилищный фонд приходится 92 % всего жилищного фонда.

