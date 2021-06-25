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В Бурятию заходит единая дальневосточная авиакомпания

В Бурятию заходит единая дальневосточная авиакомпания
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии смогут летать рейсами единой дальневосточной авиакомпании во Владивосток

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» с 15 июля заходит в Бурятию. Она будет выполнять два рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ – Владивосток.

- Авиакомпания «Аврора» будет выполнять в период с 15 июля по 28 октября два рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ - Владивосток по понедельникам и четвергам на комфортабельном воздушном судне А-319, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Время прибытия из Владивостока в Улан-Удэ в 22:20 (время местное), время вылета из Улан-Удэ на Владивосток в 23:35 (время местное).

- Мы проделали большую работу, на 2021 год утверждено всего 20 маршрутов авиакомпании, направление Улан-Удэ-Владивосток в том числе, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

- Благодаря субсидированию рейса из федерального бюджета стоимость билета будет снижена на 30% и составит порядка 10 тысяч рублей, - добавил министр по развитию транспорта,энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

О старте продаж билетов будет сообщено дополнительно.

Как сообщал «Байкал-Dailу», единая дальневосточная авиакомпания была создана по поручению президента Путина. В дальневосточную авиакомпанию вошли все регионы ДФО, приобретя её акции. Так, Бурятия получит 38 861 штук обыкновенных акций акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» (что составляет 5% уставного капитала) за символическую сумму - 10 копеек.
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