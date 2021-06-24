Стоимость объекта составила 35 млн рублей
В Улан-Удэ началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Комплекс будет располагаться на территории средней общеобразовательной школы № 13.
Строительство объекта ведётся в рамках национального проекта «Демография», сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
По проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс будет состоять из двух отдельных зон. Первая зона будет предназначена для футбольного поля размером 60х30 м и беговых дорожек. Вторая зона будет определена под площадку размером 13х30 м для игр в волейбол и баскетбол, хоккейную коробку и зону для занятий на тренажёрах.
- В Улан-Удэ продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры. Так в этом году в городе планируют построить четыре спортобъекта в рамках нацпроекта. Это спортивные комплексы на территории школ №13, 43 и 55, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в 103 мкр., - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
На сегодняшний день на стройплощадке уже идут подготовительные работы. Задача подрядной организации – построить объект до конца 2021 года.
Стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 35 млн. рублей.
В прошлом году в Улан-Удэ возвели физкультурно-оздоровительные комплексы у школ №57, №22, №18 и мини-футбольное поле в поселке Тулунжа.
В Улан-Удэ начали строить новый школьный стадион
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