Большая часть жителей ДФО откладывает деньги «про запас»

91% жителей Дальнего Востока планируют свой бюджет



91% дальневосточников планируют свой бюджет. Среди них почти половина (47%) планируют финансы до полугода. К такому выводу в результате опроса жителей Дальневосточного федерального округа (в том числе жителей Бурятии) пришли эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проведя совместный опрос с финтех-компанией «Деньги Вперед».



Кроме того, треть респондентов Дальневосточного федерального округа (33%), среди тех, кто планирует свой бюджет, пользуется приложениями для учёта доходов и расходов. Чем старше возраст респондента, тем ниже доля утвердительных ответов.



Основным ежемесячным доходом жителей Дальнего Востока является зарплата, так ответила большая часть респондентов (92%) - это самая высокая доля среди регионов России. 22% сообщили, что имеют доход от инвестиций, 15% получают социальные выплаты. В целом по России зарплата назвали основным ежемесячным доходом 67% опрошенных, 12% получают социальные выплаты, у каждого десятого есть доход от инвестиций.



Почти половина опрошенных откладывает до 10% со своего ежемесячного дохода, четверть - до 50%, но есть и те, у кого получается откладывать более 50% дохода (4%).



Большая часть (63%) жителей Дальневосточного федерального округа откладывает деньги «про запас», 40% вкладывается в улучшение жилищных условий, чуть больше четверти (27%) на путешествие.

