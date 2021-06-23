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Большая часть жителей ДФО откладывает деньги «про запас»

Большая часть жителей ДФО откладывает деньги «про запас»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
91% жителей Дальнего Востока планируют свой бюджет

91% дальневосточников планируют свой бюджет. Среди них почти половина (47%) планируют финансы до полугода. К такому выводу в результате опроса жителей Дальневосточного федерального округа (в том числе жителей Бурятии) пришли эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проведя совместный опрос с финтех-компанией «Деньги Вперед».

Кроме того, треть респондентов Дальневосточного федерального округа (33%), среди тех, кто планирует свой бюджет, пользуется приложениями для учёта доходов и расходов. Чем старше возраст респондента, тем ниже доля утвердительных ответов.

Основным ежемесячным доходом жителей Дальнего Востока является зарплата, так ответила большая часть респондентов (92%) - это самая высокая доля среди регионов России. 22% сообщили, что имеют доход от инвестиций, 15% получают социальные выплаты. В целом по России зарплата назвали основным ежемесячным доходом 67% опрошенных, 12% получают социальные выплаты, у каждого десятого есть доход от инвестиций.

Почти половина опрошенных откладывает до 10% со своего ежемесячного дохода, четверть - до 50%, но есть и те, у кого получается откладывать более 50% дохода (4%).

Большая часть (63%) жителей Дальневосточного федерального округа откладывает деньги «про запас», 40% вкладывается в улучшение жилищных условий, чуть больше четверти (27%) на путешествие.
зарплата
 
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