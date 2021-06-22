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В Улан-Удэ назвали вакансии с зарплатой 100 тысяч

В Улан-Удэ назвали вакансии с зарплатой 100 тысяч
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейтинг возглавило предложение для программиста

Исследовательский центр SuperJob раскрыл топ самых высокооплачиваемых вакансий в Улан-Удэ в июне.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансии — предложение для программиста в агрохолдинг. Ему предлагают зарплату 150 тысяч рублей и квартальную премию 25% от оклада или «тринадцатую зарплату» при выполнении показателей, говорится в сообщении SuperJob.

Сотруднику предстоит работа по проектам автоматизации оптовой и розничной торговли и общепита, написание отчетов и обработок различной сложности; установка, настройка и тестирование торгового оборудования консультационные услуги по функционированию различных конфигураций; настройка обмена данными с различными приложениями, интеграция с внешними системами.

Инженеру-проектировщику с опытом составления смет и проектной документации и стажем работы от 6 лет и высшим образованием предлагают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Предполагается полная занятость, а от кандидата требуется высшее образование в строительстве и знание программ гранд Смета Госстройсмета и AutoCAD.

Группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса, ищет торгового представителя на зарплату до 64 тыс. рублей. Работодателю нужен специалист со средне-специальным или высшем образованием и опытом работы от 1 года, а также знанием техник продаж. Среди предлагаемых условий: корпоративное обучение, возможность профессионального развития и оплата ГСМ (топливная карта).

Из вакансий квалифицированных рабочих в республике в этом месяце – вакансия сварщика, которому предлагают от 60 тыс. рублей. Требуется специалист с опытом работы от трёх лет.

Топ вакансий в регионе замыкает позиция менеджера по качеству в агрохолдинг с зарплатой до 60 тыс. рублей в месяц. Нужен сотрудник с опытом работы от одного года, высшим профильным образованием и навыками работы с нормативной и разрешительной документацией, также знанием технических регламентов и сроков годности и условий хранения, установленных требованиями СанПиН для скоропортящихся продуктов.

работа заработная плата
 
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