В Улан-Удэ назвали вакансии с зарплатой 100 тысяч

Рейтинг возглавило предложение для программиста
Исследовательский центр SuperJob раскрыл топ самых высокооплачиваемых вакансий в Улан-Удэ в июне.
В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансии — предложение для программиста в агрохолдинг. Ему предлагают зарплату 150 тысяч рублей и квартальную премию 25% от оклада или «тринадцатую зарплату» при выполнении показателей, говорится в сообщении SuperJob.
Сотруднику предстоит работа по проектам автоматизации оптовой и розничной торговли и общепита, написание отчетов и обработок различной сложности; установка, настройка и тестирование торгового оборудования консультационные услуги по функционированию различных конфигураций; настройка обмена данными с различными приложениями, интеграция с внешними системами.
Инженеру-проектировщику с опытом составления смет и проектной документации и стажем работы от 6 лет и высшим образованием предлагают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Предполагается полная занятость, а от кандидата требуется высшее образование в строительстве и знание программ гранд Смета Госстройсмета и AutoCAD.
Группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса, ищет торгового представителя на зарплату до 64 тыс. рублей. Работодателю нужен специалист со средне-специальным или высшем образованием и опытом работы от 1 года, а также знанием техник продаж. Среди предлагаемых условий: корпоративное обучение, возможность профессионального развития и оплата ГСМ (топливная карта).
Из вакансий квалифицированных рабочих в республике в этом месяце – вакансия сварщика, которому предлагают от 60 тыс. рублей. Требуется специалист с опытом работы от трёх лет.
Топ вакансий в регионе замыкает позиция менеджера по качеству в агрохолдинг с зарплатой до 60 тыс. рублей в месяц. Нужен сотрудник с опытом работы от одного года, высшим профильным образованием и навыками работы с нормативной и разрешительной документацией, также знанием технических регламентов и сроков годности и условий хранения, установленных требованиями СанПиН для скоропортящихся продуктов.
В Улан-Удэ назвали вакансии с зарплатой 100 тысяч
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 21.06.2021
Ремонт обошёлся в 7,8 млн
Ремонт начался в 2018 году
Жители Бурятии покупают автомобили, стоимость которых равна их годовой зарплате
Только 7% подрабатывающих респондентов в СФО и ДФО зарегистрированы как самозанятые
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с Алексеем Цыденовым реализацию туристического нацпроекта в Бурятии
Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, уверены в своей востребованности
С начала года на борьбу с коронавирусом Бурятия направила более 750 млн рублей
В Бурятии объяснили, почему хлебопёки смогли сдержать цены
Общая площадь кошения травы превысит 570 тыс кв. м.
Премию муниципалитеты получат за увеличение доходов
Загруженная дорога на Верхней Берёзовке давно нуждалась в ремонте
Деньги пришли из резервного фонда правительства России
Речь идёт о сумме в 1,8 млрд рублей
Вводимые меры позволят ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов
Для исследования был разработан специальный «индекс самочувствия»