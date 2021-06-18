Ремонт начался в 2018 году
Продолжается ремонт автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита», сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В этом году на участке региональной дороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита» с 16 по 26 км проведут подготовительные работы, которые уже стартовали. Ремонт идёт благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Ремонт автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита» по дорожному нацпроекту начался в 2018 году. За это время отремонтировали более 30 км. В этом году ремонт продолжается. Так в Заиграевском районе проведут капитальный ремонт с 16 по 26 км и в Еравнинском районе с 357 по 387 км.
В Заиграевском районе полностью заменят дорожное полотно, отремонтируют четыре моста, установят дорожные знаки, сигнальные столбики, водопропускные трубы.
По дороге вдоль села Эрхирик установят освещение, металлические ограждения и обустроят тротуары. Объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году.
В настоящее время дорожники ведут работы по устройству объездных дорог на водопропускных трубах. Задействованы самосвалы, катки, бульдозер и экскаватор.
В Еравнинском районе капитальный ремонт проведут на участке с 357 по 387 км, здесь отремонтируют дорожное покрытие и два моста.
- Этот объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. В этом году и в следующем отремонтируют дорогу с 357 по 369 км. В 2024-м – оставшиеся километры и два моста, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В Бурятии продолжается ремонт автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита»
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