В Бурятии продолжается ремонт автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита»

Экономика, Фото: минтранс Бурятии

Ремонт начался в 2018 году



Продолжается ремонт автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита», сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



В этом году на участке региональной дороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита» с 16 по 26 км проведут подготовительные работы, которые уже стартовали. Ремонт идёт благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».



Ремонт автодороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита» по дорожному нацпроекту начался в 2018 году. За это время отремонтировали более 30 км. В этом году ремонт продолжается. Так в Заиграевском районе проведут капитальный ремонт с 16 по 26 км и в Еравнинском районе с 357 по 387 км.



В Заиграевском районе полностью заменят дорожное полотно, отремонтируют четыре моста, установят дорожные знаки, сигнальные столбики, водопропускные трубы.



По дороге вдоль села Эрхирик установят освещение, металлические ограждения и обустроят тротуары. Объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году.



В настоящее время дорожники ведут работы по устройству объездных дорог на водопропускных трубах. Задействованы самосвалы, катки, бульдозер и экскаватор.



В Еравнинском районе капитальный ремонт проведут на участке с 357 по 387 км, здесь отремонтируют дорожное покрытие и два моста.



- Этот объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. В этом году и в следующем отремонтируют дорогу с 357 по 369 км. В 2024-м – оставшиеся километры и два моста, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

