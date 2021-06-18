Автомобилисты Бурятии рассказали, сколько тратят на покупку машин

Жители Бурятии покупают автомобили, стоимость которых равна их годовой зарплате



Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос «Какова стоимость вашей машины по сравнению с вашим заработком?» Больше всего жителей Бурятии — 34% — ответили, что стоимость их автомобиля равна доходу за полгода-год. На втором месте по популярности (20%) — ответ, что стоимость машины равна годовому-полуторагодовому доходу.



Согласно опросу, 15% автолюбителей Бурятии потратили на покупку авто менее полугодового заработка. Варианты с ценой машины, равной доходу за полтора-два и за два-три года, выбрали 9% и 7% опрошенных. А 15% водителей покупали авто, стоимость которых превышает их доход за три года.



В среднем по стране у 29% россиян цена автомобиля равна их доходам за полгода-год. Быстрее всех в стране смогут накопить на машину жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области. В этих регионах процент водителей с машиной стоимостью менее полугодового заработка в полтора раза выше, чем в среднем по стране.



А в Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии чаще всего встречаются автолюбители, чьи машины стоят больше чем их доход за три года.

