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Каждого четвёртого жителя ДФО пандемия заставила найти подработку

Каждого четвёртого жителя ДФО пандемия заставила найти подработку
Экономика,  Фото:pixabay.com
Только 7% подрабатывающих респондентов в СФО и ДФО зарегистрированы как самозанятые

23% жителям в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах пришлось найти подработку из-за пандемии, показало совместное исследование Авито и сервиса part-time исполнителей GigAnt.

В настоящий момент подрабатывают, согласно данным исследования, 38% жителей СФО и ДФО, ещё 6% нашли подработку впервые в жизни. Ещё 19% респондентов признались, что именно пандемия заставила их искать подработку, ещё 4% пришлось найти несколько источников дополнительного заработка.

Самые популярные сферы для подработки в СФО и ДФО – это торговля (неполная занятость в качестве продавца, кассира, на складе и т. п. – 11%) и маркетинг (копирайтинг, SMM и т.п. - 15%).

В целом по России 40% жителей совмещают подработку с основной работой, причем мужчины совмещают подработку и работу на полный день чаще женщин – 42% против 38%. В СФО и ДФО таких 39%. Для 16% подработка – единственный вид заработка. 8% совмещают подработку с учебой, а 1% – с двумя основными работами. Если рассматривать всю Россию, то почти половина россиян хотя бы время от времени совмещает две работы.

Структура временной занятости несколько различается и в зависимости от места проживания людей. Если в городах-миллионниках популярнее IT (разработка сайтов, дизайн интерфейсов и т.п.), то в маленьких городках больше людей подрабатывают нянями, домашним персоналом (горничными и др.), а также таксуют и работают в магазинах.

- Наши исследования показывают, что у россиян существует неудовлетворённая потребность в удобном и быстром временном заработке. При этом число людей, которые ищут возможность подзаработать, растёт - за последний год количество поисковых запросов «подработка» и «ежедневная оплата» на Авито увеличилось на 20% и 47%, соответственно. У российского рынка Gig-экономики вдохновляющий потенциал, мы считаем перспективными решения, которые фокусируются одновременно на нуждах работодателей и соискателей, — отмечает Анна Ошарова, руководитель проекта Авито Подработка.

Только 7% подрабатывающих респондентов в СФО и ДВФО зарегистрированы как самозанятые.

Максимально высок этот процент в Москве (11%). 64% россиян не имеют такого статуса и не планируют его приобретать, больше всего «отказников» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (68%), а также в Приволжском (67%). Однако 18% россиян намерены стать самозанятыми в ближайшее время, больше всего таких респондентов находится в Южном федеральном округе (21%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (20%).
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