Вице-премьер РФ: «Бурятии нужны гостиницы разной звёздности»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с Алексеем Цыденовым реализацию туристического нацпроекта в Бурятии



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Основным вопросом совещания стало участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Во встрече также принял участие генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Дмитрий Чернышенко отметил, что у республики большой потенциал для развития внутреннего и въездного туризма. Но на данный момент недостаточно туристической инфраструктуры, особенно это касается мест размещения.



- Новым нацпроектом предусмотрен комплекс инструментов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру и сделать отдых людей комфортным и доступным. И от регионов важно активное участие и комплексный подход к работе. Всего планируется реализовать около 600 туристических проектов. Из них почти 300 связаны со строительством гостиниц и санаториев. Бурятия является перспективным направлением для развития отрасли, которое пользуется популярностью не только у россиян, но и у гостей из-за рубежа. Здесь необходимо создать комфортные гостиницы разных категорий звёздности. Особое внимание при строительстве уделить охране окружающей среды, чтобы не навредить экосистеме уникального озера Байкал, - отметил Дмитрий Чернышенко.



- У нас второй год стартовали чартерные рейсы. Причём спрос со стороны туристов намного выше мощностей наших мест размещения. Увеличить в Бурятии номерной фонд позволит новый нацпроект. Это плюс и для Байкала, для развития цивилизованного туризма, ведь из-за нехватки средств размещения различных ценовых категорий у нас развит дикий туризм, который негативно сказывается на экологии. Нам необходимо строительство нового, качественного номерного фонда, чтобы всем хватало места, - отметил Алексей Цыденов.



На встрече глава республики предложил рассмотреть возможность включения Бурятии в перечень первоочередных территорий при проведении территориального туристического планирования России, которое предусмотрено национальным проектом. А также на федеральное софинансирование обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам.



Он отметил, что сегодня на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» тремя резидентами уже реализуются проекты по строительству четырёхзвездочного отеля, всесезонного туристско-рекреационного комплекса и многофункционального культурно-делового центра. Кроме того, есть больше десятка потенциальных резидентов, готовых реализовать турпроекты на территории региона на общую сумму 35 млрд рублей.



- Корпорация готова включиться в работу по развитию туристической отрасли в Бурятии, оказать поддержку бизнесу. Предложения от региона, как и от других субъектов, нам уже поступили. Сейчас, на старте работы, нам необходимо подробно изучить существующие инвестпроекты, оценить их финансово-экономические модели, разработать мастер-план туристической территории. И после - определить меры поддержки бизнеса, в том числе, объем субсидии со стороны минстроя РФ на обеспечивающую инфраструктуру к туристическим объектам, - добавил Сергей Суханов.



По словам Алексея Цыденова, республика также рассчитывает на поддержку в проектировании туристского кода исторического центра Улан-Удэ, в том числе на сохранение объектов культурного наследия. В федеральный проект регион планирует включить и оборудование пляжей, в первую очередь, в Горячинске, Максимихе, Выдрино, Посольске, в местности Култушная, Энхалуке, на озерах Щучье и других. А также реконструкцию аэропорта Нижнеангарск и поддержку проектов агротуризма.



На совещании подняли и вопрос реализации в регионах программы детского кешбэка. В Бурятии в ней участвуют все 28 стационарных лагерей и 4 санаторно-оздоровительных учреждения.



- По поручению президента России Владимира Путина мы разработали механизм возврата гражданам половины стоимости путевки в детский лагерь. Она пользуется большой популярностью. На эти цели из бюджета выделено 9,5 млрд рублей. В целом наша задача, чтобы в горизонте 10 лет каждый ребёнок имел возможность минимум два раза в год путешествовать по России, причём один из них на море, - добавил Дмитрий Чернышенко.



