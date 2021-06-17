Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, уверены в своей востребованности
Сервис hh.ru провёл опрос среди соискателей Дальневосточного федерального округа, в том числе Бурятии. Аналитики выяснили, в каких случаях жители республики согласятся на снижение зарплатных ожиданий.
Оказалось, что 44% опрошенных из Бурятии готовы снизить свои ожидания по зарплате, только если это позволит им сохранить работу или получить новое место. 36% же жителей Бурятии ответили, что не согласятся снижать зарплатные ожидания. Ещё 21% затруднились ответить.
- Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, скорее всего, не опасаются серьёзных проблем с трудоустройством и уверены в своей востребованности на рынке труда. Кстати, по итогам мая средняя ожидаемая зарплата в Республике Бурятия составила 41,2 тысячи рублей – это на 17% ниже, чем в целом по стране,- отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Ради сохранения работы 44% жителей Бурятии готовы на снижение зарплаты
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, уверены в своей востребованности
С начала года на борьбу с коронавирусом Бурятия направила более 750 млн рублей
В Бурятии объяснили, почему хлебопёки смогли сдержать цены
Общая площадь кошения травы превысит 570 тыс кв. м.
Премию муниципалитеты получат за увеличение доходов
Загруженная дорога на Верхней Берёзовке давно нуждалась в ремонте
Деньги пришли из резервного фонда правительства России
Речь идёт о сумме в 1,8 млрд рублей
Вводимые меры позволят ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов
Для исследования был разработан специальный «индекс самочувствия»
Экономика, 14.06.2021
В медучреждениях, которые перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, растёт потребность в кислороде
Экономика, 11.06.2021
По фактам незаконного вывоза леса Бурятская таможня возбудила пять уголовных дел
Экономика, 10.06.2021
В республиканской службе по тарифам заявили, что бурятские тарифы одни из самых низких в ДФО
Экономика, 10.06.2021
В их числе Марокко и Хорватия
Экономика, 09.06.2021
Жильё сильно подорожало за последние три года