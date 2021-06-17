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Ради сохранения работы 44% жителей Бурятии готовы на снижение зарплаты

Ради сохранения работы 44% жителей Бурятии готовы на снижение зарплаты
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, уверены в своей востребованности

Сервис hh.ru провёл опрос среди соискателей Дальневосточного федерального округа, в том числе Бурятии. Аналитики выяснили, в каких случаях жители республики согласятся на снижение зарплатных ожиданий.

Оказалось, что 44% опрошенных из Бурятии готовы снизить свои ожидания по зарплате, только если это позволит им сохранить работу или получить новое место. 36% же жителей Бурятии ответили, что не согласятся снижать зарплатные ожидания. Ещё 21% затруднились ответить.

- Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, скорее всего, не опасаются серьёзных проблем с трудоустройством и уверены в своей востребованности на рынке труда. Кстати, по итогам мая средняя ожидаемая зарплата в Республике Бурятия составила 41,2 тысячи рублей – это на 17% ниже, чем в целом по стране,- отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
работа заработная плата
 
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