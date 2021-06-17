В Бурятии заявили о замедлении роста цен на хлеб

В Бурятии объяснили, почему хлебопёки смогли сдержать цены
Годовая продовольственная инфляция в Бурятии в мае ускорилась. При этом цены на колбасу и мясо птицы увеличивали инфляцию, а цены на хлеб – несколько сдерживали, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.
- Годовые темпы роста цен на пшеничные хлеб и булочную продукцию у нас в республике снижаются второй месяц подряд. Помогли субсидии местным производителям — государство компенсирует им часть затрат на реализацию готовой продукции в торговых сетях региона. В начале этого года бурятские хлебопёки увеличили выпуск продукции почти на 500 тонн по сравнению с январем-апрелем 2020 года. И смогли сдерживать цены на свою продукцию, - прокомментировала управляющий Нацбанка по Бурятии Наталья Эйрих.
У региональных переработчиков мяса возросли затраты на приобретение колбасной оболочки и специй, у птицефабрик увеличились издержки на приобретение кормовых добавок — сказался недостаток запасов подсолнечного и соевого шрота внутри страны. Дополнительно все компании в этом году несут повышенные транспортные расходы из-за роста цен на моторное топливо. При этом продажи местной продукции выросли. Высокий спрос позволил производителям перенести выросшие расходы в стоимость готовых изделий, пояснили аналитики Нацбанка.
Непродовольственная инфляция, по официальным данным, ускорилась до 6,9%.
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