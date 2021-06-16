В Улан-Удэ заключили контракты по траве на 2 млн

Общая площадь кошения травы превысит 570 тыс кв. м.



Каждую пятницу в Улан-Удэ районные администрации подают в комбинат по благоустройству информацию, на каких территориях нужно выкосить траву в течение недели. К примеру, с 7 по 13 июня трава была скошена на пяти улицах в Железнодорожном районе, на шести в Октябрьском районе, на семи в Советском районе, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Для кошения травы в Октябрьском и Железнодорожном районах комбинат по благоустройству заключил договор с подрядными организациями ООО «Руслан 1» и «Регионзнак» на сумму более двух млн. рублей.



В Советском районе траву косят сотрудники комбината. Общая площадь кошения в Октябрьском районе составляет 225 тыс м2, в Железнодорожном – 187 тыс м2, в Советском районе – 159 тыс. кв. м.



Кошение и уход за травой на придомовых и прилегающих территориях совершают управляющие организации. В случае бездействия управляющей компании или ТСЖ горожане могут обратиться с жалобой в управление административного контроля комитета городского хозяйства по тел. (3012) 37-72-52, 37-72-44. Содержать в порядке прилегающих территорий земельных участков, зданий и сооружений обязаны собственники объектов.



Своевременный покос помогает аллергикам в период цветения чувствовать себя в городе более комфортно.

