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152 муниципалитета Иркутской области получат премии

152 муниципалитета Иркутской области получат премии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Премию муниципалитеты получат за увеличение доходов

Правительство Иркутской области подвело итоги исполнения консолидированного бюджета региона за 2020 год. Одним из критериев оценки работы муниципальных образований области стало исполнение местных бюджетов по доходам.

В целом падения собственных доходов муниципалитетов не произошло, как в сравнении с 2019 годом, так с утверждёнными на 2020 год местными бюджетами. Многим удалось увеличить поступления доходов.

– Мной принято решение поощрить муниципальные образования, которые по итогам сложного 2020 года не только не сократили поступления собственных доходов в местные бюджеты, но и обеспечили их рост. До конца июня текущего года «премию» получат 152 муниципальных образования первого и второго уровней, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В областном бюджете предусмотрены средства на поощрение муниципалитетов, органы местного самоуправления которых проводят эффективную работу по повышению собственной доходной базы. Результатом такой работы является рост налоговых, неналоговых доходов местных бюджетов сверх среднеобластного уровня. Объём премии в 2021 году составит 300 млн рублей, сообщили в правительстве Иркутской области.

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