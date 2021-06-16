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В Улан-Удэ дорогу на Верхней Берёзовке ремонтируют за 139 млн

В Улан-Удэ дорогу на Верхней Берёзовке ремонтируют за 139 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Загруженная дорога на Верхней Берёзовке давно нуждалась в ремонте

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт ремонт одного из самых длинных участков протяжённостью 5,6 километров, сообщили в пресс-службе мэрии.

На дороге от рынка «Тумэр Морин» до отворота на Центр восточной медицины полностью выполнен ремонт водопропускных труб. Сейчас строители подрядной организации ООО «Доринвест» устраивают парковочную площадку для дацана на Верхней Берёзовке и магазинов напротив него. Также идёт установка дорожных бордюров и тротуаров.

– Уже выполнено почти в полном объёме устройство тротуаров. Сейчас будет вестись подготовка основания к укладке асфальтобетонного покрытия, – рассказал прораб подрядной организации ООО «Доринвест» Александр Бальжинимаев.




Подрядчик усилит дорожную «одежду», заасфальтировав дорогу двухслойным покрытием с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме этого, строители обустроят новые автобусные остановки.

– Здесь предусмотрен выравнивающий слой в местах, где дорога неровная и два слоя асфальтирования. Во втором слое будет применяться асфальт типа ЩМА, так называемый самозалечивающийся асфальт, который себя очень хорошо проявил. Первая дорога, которая у нас была построена с его использованием, это улица Бабушкина – от улицы Орловская до 100-х кварталов. На сегодняшний день она стоит, очень хорошо себя показывает, нет трещин, ям. Здесь по такой же технологии будет, – сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.

Ремонт, по словам местных жителей, нужен был давно. Они отмечают, что загруженность дороги высокая, здесь интенсивное транспортное движение, так как дорога ведёт из города на озеро Байкал. Кроме этого, горожане активно ездят на отдых за город, в Этнографический музей и т. д.

– Хотелось бы, чтобы дорога была красивая, ровная, и чтобы автобусные остановки были красивее видом – может быть с бурятским колоритом. Вот это моё пожелание. Я тут живу и вижу, мне небезразлично в каком виде люди видят наш город. Особенно летом вереница машин с туристами едет на Байкал, – сказала местная жительница Людмила.

Всего на ремонт участка выделено 139 млн рублей. Срок сдачи объекта до 1 октября.


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