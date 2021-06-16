Мишустин выделил Бурятии 181 млн на борьбу с пожарами

Деньги пришли из резервного фонда правительства России



Из резервного фонда правительства России Бурятии выделено 181,5 млн рублей на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



На тушение лесных пожаров поступят 149 млн рублей, ещё 32,5 млн рублей выделены на авиапатрулирование лесов.



Всего в этом году из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров Бурятии выделено 394 млн рублей, 117,7 млн из них – на авиамониторинг. Увеличение кратности авиационного мониторинга позволит более оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации.



На сегодня в республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка, за последние сутки лесных пожаров не обнаружено. Класс пожарной опасности повышается – на 17 июня в Тарабагатайском, Селенгинском и Хоринском районах ожидается 4, высокий класс пожарной опасности.



- Несмотря на стабильную обстановку, вся группировка работает, занимается профилактикой. Мы не гонимся за протоколами, самая главная задача – это не допустить пожаров. Класс пожарной опасности повышается, и ситуация может измениться ежеминутно, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Всего 25 регионам России на борьбу с лесными пожарами дополнительно направлено 2,7 миллиарда рублей. В их числе в том числе Иркутская область, Красноярский край, республика Алтай, Якутия и Забайкальский край.

