Бурятская таможня предупредила о вводе пошлин на экспорт сырой древесины

Вводимые меры позволят ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов
С 1 июля по 31 декабря 2021 года вводятся пошлины на пиломатериалы на отдельные виды грубо обработанной древесины, сообщили в Бурятской таможне.
Это относится к лесоматериалам, полученным распиловкой или продольным расщеплением, не шлифованным и не обработанным строганием, влажностью более 22%. Вводимые меры позволят ограничить вывоз необработанной и грубобрусованной древесины под видом пиломатериалов.
Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. До этого – 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.
Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам.
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