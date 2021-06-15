Аналитики оценили рабочие настроения дальневосточных сотрудников

Для исследования был разработан специальный «индекс самочувствия»



Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос и выяснила рабочие настроения сотрудников компаний России и, в частности, Дальневосточного федерального округа.



Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке, был разработан «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым позволил получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда.



Настроения работников на российском рынке труда накануне второго квартала 2021 года вернулись на докризисный уровень: общий индекс самочувствия вырос на 0,03 пункта, пришли к выводу аналитики hh.ru. Интересно, что сотрудники компаний из Дальневосточного федерального округа в отношении работы настроены ещё более оптимистично: индекс даже приобрёл положительное значение. Уровень самочувствия выше на 0,05 пункта выше, чем общероссийский показатель.



- Весной 2020 года, в разгар пандемии и затяжного локдауна, многие сотрудники компаний как в Дальневосточном федеральном округе, так и по всей России чувствовали себя неуверенно. Какие-то сферы, как, например, ресторанный бизнес, компании, связанные с масс-медиа, искусством и развлечениями, - пострадали особенно сильно. Кого-то кризис затронул в меньшей степени, однако уверенно себя не чувствовал практически никто. Слишком сильна была неопределенность. Но уже этой весной настроения сотрудников компаний значительно улучшились даже по сравнению с еще благополучным началом прошлого года. Работающие соискатели стали стабильнее чувствовать себя на текущем месте работы и меньше бояться увольнения, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

