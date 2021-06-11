В Бурятии прогнозируют рост цен на стройматериалы







Бурятстат озвучил результаты анализа деловой активности строительных организаций Бурятии во втором квартале 2021 года. 35% руководителей строительных фирм оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную.- 35 % опрошенных руководителей оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную», 65 % как «благоприятную» и «удовлетворительную», - сообщили в Бурятстате.Средняя обеспеченность заказами у строительных организаций по сравнению с прошлым кварталом не изменилась и составила семь месяцев.В числе негативных факторов строительные организации назвали: 42 % - «высокий уровень налогов», 35% - «высокий процент коммерческого кредита», 34% респондентов констатировали «недостаток квалифицированных рабочих», 28 % - «недостаток заказов на работы», 21 % - «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий», 17 % - «конкуренция со стороны других строительных фирм».95% опрошенных руководителей прогнозируют рост цен на строительные материалы, 55% прогнозируют рост цен на строительно-монтажные работы.18% всех опрошенных руководителей предполагают, что инвестиции организации останутся без изменений.