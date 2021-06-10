Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

В их числе Марокко и Хорватия



Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с ещё восемью странами, сообщает РЕН ТВ.



Возобновлено регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерные полёты в Албанию.



С 10 июня также будут разрешены полёты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.



Регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами России прекратила с 27 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. С августа 2020 года постепенно началось возобновление международного авиасообщения.



