В их числе Марокко и Хорватия
Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с ещё восемью странами, сообщает РЕН ТВ.
Возобновлено регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерные полёты в Албанию.
С 10 июня также будут разрешены полёты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.
Регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами России прекратила с 27 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. С августа 2020 года постепенно началось возобновление международного авиасообщения.
Россия возобновила авиасообщение с восемью странами
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