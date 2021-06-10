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Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

Россия возобновила авиасообщение с восемью странами
Экономика,  Фото:pixabay.com
В их числе Марокко и Хорватия

Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с ещё восемью странами, сообщает РЕН ТВ.

Возобновлено регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерные полёты в Албанию.

С 10 июня также будут разрешены полёты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами России прекратила с 27 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. С августа 2020 года постепенно началось возобновление международного авиасообщения.

авиаперевозки
 
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