Ремонт обошёлся в 7,5 млн рублей
В Улан-Удэ завершился ремонт дороги по улице Комсомольская. Также заканчивается ремонт дорог по улицам Спартака и Павлова – на этих участках осталось установить дорожные знаки, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас «Улан-Удэстройзаказчик» проверяет качество и объём выполненных работ на Комсомольской. На ремонт дороги было выделено 7,5 млн рублей.
Участок протяжённостью 470 метров от улицы Николая Петрова до Музыкально-гуманитарного лицея ремонтировала подрядная организация «СКМ Строй». Дорожники установили новые бортовые камни и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Выполнены и последние штрихи – нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
В этом году в ремонте дорог применяется новый подход – сроки сдачи работ распределены по объектам. Если в прошлом году объекты сдавали в октябре и даже в ноябре, то сейчас ремонт дорог будет завершаться в разное время в течение всего сезона, заверили в мэрии.
В Улан-Удэ завершили ремонт дороги на Комсомольской
Экономика, Фото:
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