В Улан-Удэ завершили ремонт дороги на Комсомольской

Ремонт обошёлся в 7,5 млн рублей



В Улан-Удэ завершился ремонт дороги по улице Комсомольская. Также заканчивается ремонт дорог по улицам Спартака и Павлова – на этих участках осталось установить дорожные знаки, сообщили в пресс-службе мэрии.



Сейчас «Улан-Удэстройзаказчик» проверяет качество и объём выполненных работ на Комсомольской. На ремонт дороги было выделено 7,5 млн рублей.



Участок протяжённостью 470 метров от улицы Николая Петрова до Музыкально-гуманитарного лицея ремонтировала подрядная организация «СКМ Строй». Дорожники установили новые бортовые камни и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Выполнены и последние штрихи – нанесена разметка и установлены дорожные знаки.



В этом году в ремонте дорог применяется новый подход – сроки сдачи работ распределены по объектам. Если в прошлом году объекты сдавали в октябре и даже в ноябре, то сейчас ремонт дорог будет завершаться в разное время в течение всего сезона, заверили в мэрии.

