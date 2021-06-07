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В Усть-Ордынском округе создан центр общения на бурятском языке

В Усть-Ордынском округе создан центр общения на бурятском языке
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Посещать его могут семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста

В административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа состоялось открытие центра семейного общения на бурятском языке «Сайн байна! Здравствуйте!». Цель проекта – сохранение и популяризация бурятского языка как языка живого, семейного общения.

– В настоящее время бурятский язык изучается в 78 школах округа из 206 и 49 детских садах из 97. С нового учебного года бурятский язык начнут изучать ещё в восьми школах и девяти детских садах УОБО. Но языковая среда должна постоянно расширяться, детям необходимо общаться на родном языке не только в школе, но и дома, поэтому открытие центра семейного общения стало значимым событием в округе, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области и руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

Центр «Сайн байна! Здравствуйте!» расположен в Усть-Ордынской национальной библиотеке имени М.Н. Хангалова. Это открытое образовательное и игровое пространство, посещать которое могут семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Ресурсы центра – книги на бурятском языке, фильмы, музыка, развивающие игры и игрушки – дадут возможность детям и родителям совместно изучать язык в процессе чтения, просмотра фильмов и мультфильмов, игр, рисования, постановки кукольных спектаклей.

В период школьных летних каникул на базе центра при поддержке кафедры бурятской филологии ИГУ пройдёт поселковый семейный конкурс чтецов и переводчиков «Буряадаараа хөөрэлдэе! – Поговорим по-бурятски!». Также состоятся семейный турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан – 2021», просмотры и коллективное обсуждение бурятских фильмов и мультфильмов. Планируется постановка кукольного спектакля по русским сказкам на бурятском языке. Откроются бесплатные курсы бурятского языка, организованные при поддержке Усть-Ордынской гимназии-интерната.

- Центр семейного общения – это второй творческий реализованный проект по поддержке и развитию бурятского языка в УОБО. Напомним, в посёлке Усть-Ордынский в первый день Сагаалгана в феврале текущего года открылась школа бурятского языка при дацане «Тубдэн Даржалин», которую теперь посещают и взрослые, и дети. Дом строили на средства прихожан, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ образование бурятский язык семьи
 
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