Инвестиции в ГОК превысят 7,9 млрд рублей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено инвестиционное соглашение между корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и компанией «ГеоПроМайнинг». В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель совета директоров Корпорации АЕОН Роман Троценко.
На месторождении «Железный кряж» в Калганском районе Забайкальского края планируется добывать золотосодержащую и железную руду и производить золото, высококачественный железорудный концентрат и висмутовый концентрат. Запасы месторождения оцениваются в 830 тысяч унций (25,8 т) золота.
Как сообщил и.о. генерального директора КРДВ Игорь Носов, в рамках осуществления деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» инвестор построит на базе золоторудного месторождения горно-обогатительный комбинат. Объём инвестиций в создание нового предприятия составит более 7,9 млрд рублей. В ходе реализации проекта в регионе будет создано 609 новых рабочих мест.
Всего в ТОР «Забайкалье» реализуется 26 инвестиционных проектов объёмом более 194 млрд рублей, компаниями-резидентами создаётся более 9,1 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В Забайкалье построят новый горно-обогатительный комбинат
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