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Число вакансий в Бурятии за год выросло на 141%

Число вакансий в Бурятии за год выросло на 141%
Экономика,  Фото:pixabay.com
Активность на рынке труда всегда повышается к лету

По наблюдениям аналитиков HeadHunter, к лету активность на рынке труда повышается. Так, уже в мае число вакансий в Бурятии выросло на 15% по отношению к апрелю 2021 года, а активных резюме стало на 7% меньше.

— По отношению к маю 2020 года количество вакансий на региональном рынке труда выросло на 141%, а число активных соискательских резюме увеличилось на 35%. В целом за период с января по апрель рост вакансий в Бурятии составил 61%, активность соискателей показала положительную динамику в 21%, — отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – По итогам мая на рынке труда региона на одну вакансию претендуют 3 человека – это низкий уровень конкуренции в пользу соискателя.

По итогам последнего месяца весны самыми востребованными на рынке труда Бурятии стали специалисты в области продаж, рабочего персонала, транспорта, а также производства и строительства.

Соискатели, в свою очередь, активно искали работу в таких профессиональных областях, как продажи, транспортно-логистической сфере, административного персонала, а также в сфере бухгалтерии и финансов.

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