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Продажи электромобилей в Бурятии составляют 0,5%

Продажи электромобилей в Бурятии составляют 0,5%
Экономика,  Фото:pixabay.com
Жители Бурятии предпочитают Nissan Leaf

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали данные о продажах электромобилей за январь-май 2021 года. За пять месяцев спрос на машины с электродвигателем вырос в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года, а их доля среди общего объема продаж увеличилась в два раза — с 0,22% до 0,44%.

В Бурятии продажи электромобилей среди общего объёма составили 0,5%. Nissan Leaf стал самым популярным подержанным автомобилем с электродвигателем. Средняя цена на эту машину в республике увеличилась на 16% относительно прошлого года и составила 474 тысячи рублей.

В целом по России лидерами по количеству продаж автомобилей с электродвигателем стали Приморский и Хабаровский края, а также Иркутская область. Доля продаж электромобилей в этих регионах составляет около 1% от общего числа авто, что в два раза превышает средний показатель по стране. Меньше всего электромобилей в Татарстане и Дагестане, а также в Тульской области. В этих регионах доля продаж электромобилей не превышает 0,02%. В Москве доля продаж электромобилей составляет 0,3%, а в Санкт-Петербурге — 0,15%.

- Для увеличения спроса на электромобили необходимо, чтобы эти машины стоили дешево и было достаточное количество зарядных станций. Ни того, ни другого сейчас в стране нет. Более того, электромобили могут подорожать минимум на 15% уже в этом году. Если решение о возврате пошлины останется в силе, импортеры авто с электродвигателем могут начать закладывать эти 15% в стоимость машины. Также росту стоимости помогут и те, кто захочет в последний момент купить выгодно и продать потом подороже. В таких условиях мы прогнозируем вялый рост числа электромобилей и неопределённость с 2022 года, — рассказал аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.

Беспошлинный импорт электромобилей в Россию заработал с мая 2020 года. Нулевая ставка применяется при импорте машин с электродвигателем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как юридическими, так и физическими лицами. Сейчас ни одна из стран союза не выступила за продление в 2022 году нулевой ставки пошлины. 
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