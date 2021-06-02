Капитально отремонтируют детскую школу искусств в селе Хоринск
Стартовал капитальный ремонт двух корпусов детской школы искусств (ДШИ) в селе Хоринск. На эти цели из федерального бюджета выделено около 7 млн. рублей, сообщили в минкультуры Бурятии.
Хоринская ДШИ располагается в двух корпусах. Капитальный ремонт здания позволит улучшить условия для обучения на отделениях музыкального искусства, изобразительного искусства и хореографии. В рамках капитального ремонта будет выполнен ремонт отопительной системы, энергоснабжения, пожарной сигнализации, в ряде помещений ремонт стен, потолков, полов. В том числе переоборудованы будут актовый зал, хореографический и теоретический классы.
Хоринская ДШИ была организована предположительно в 1963 году и называлась в то время детская музыкальная школа. Сейчас в школе работают семь преподавателей и обучаются 124 детей на разных специальностях.
Школа вырастила своих лауреатов и дипломантов престижных международных, российских, республиканских конкурсов.
Обновлённые корпуса откроют свои двери к новому учебному году. В настоящее время подрядная организация уже приступила к ремонту.
О планах по текущему ремонту рассказала директор Хоринской ДШИ Улзыма Ванзатова:
— Одной из основных плановых задач по ремонту является переоборудование помещения хореографического класса для приведения его в соответствие современным стандартам. Здесь необходимо сделать специальные полы для занятия хореографией, достаточно дорогостоящие, установить профессиональные станки и зеркала.
В Бурятии детскую школу искусств отремонтируют за 7 млн
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