Бурятия «просела» в рейтинге социально-экономического положения

В рейтинге социально-экономического положения регионов Бурятия оказалась ниже Забайкальского края



Бурятия заняла 73 место среди 85 субъектов России в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2020 года. Рейтинг был подготовлен РИА Новости.



Позиции Бурятии по сравнению с 2019-м годом ухудшились, тогда республика была на 71-м месте.



Интегральный рейтинг республики по итогам 2020 года составляет 24,367 баллов, место по итогам 2019 года - 71, интегральный рейтинг по итогам 2019 года – 27,889.



Соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край – заняли здесь 22 и 66 места соответственно.



Рейтинг социально-экономического положения регионов, подготовленный экспертами, был построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год. Как поясняют авторы исследования, его результаты позволяют судить об уровне экономического развития каждого субъекта Федерации и его позициях на экономической карте России по итогам прошлого года.



Лидеры и аутсайдеры



Первую десятку, как и ранее, возглавляют Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Ещё у двух регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Татарстана вплотную приближается к этому уровню.



В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края.



В последнюю десятку рейтинга входят Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, а также Чукотский автономный округ.



- Результаты рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Как отмечают эксперты, свою роль сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика, - отмечается в материале РИА Новости.



Как прогнозируют эксперты, в 2021 году по мере постепенного восстановления экономики после кризисного периода можно ожидать роста экономических показателей в большинстве регионов, что будет способствовать повышению рейтинговых баллов. В то же время, что касается распределения регионов в рейтинге, то по итогам 2021 года, скорее всего, оно существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях, говорят эксперты.





