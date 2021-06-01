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Работникам в Бурятии должны 27 млн рублей зарплаты

Работникам в Бурятии должны 27 млн рублей зарплаты
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего долгов по зарплате в строительной отрасли

По данным на 1 мая, суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составила 27,7 млн рублей. Задолженность осталась на прежнем уровне по сравнению с 1 апреля, сообщает Бурятстат.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 48 % приходится на строительство, 41 % – на транспорт, 9,7 % – на добычу полезных ископаемых.

- Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 мая 2021 года составила 658 человек, из них в организациях строительства – 480 человек, транспорта – 96 человек и добычи полезных ископаемых – 82, - уточнили в Бурятстате.

Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника составила 42 154 рубля, из них в организациях транспорта – 120 625, добычи полезных ископаемых – 32 842, строительства – 28 050 рублей.

Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.
долги по зарплате
 
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