В Иркутске развернётся ярмарка-выставка «Сделано на Байкале для детей»

На мероприятии покажут товары и услуги для детей и семей с детьми
Ярмарка-выставка «Сделано на Байкале для детей» пройдёт 5 и 6 июня в Иркутске на площади перед театром кукол «Аистёнок». На ярмарке будут представлены товары и услуги для детей и семей с детьми. Выставка объединит усилия предпринимателей и экоактивистов в продвижении идей здорового питания, полезного досуга, в экопросвещении и ресурсосбережении. Ярмарка состоится под лозунгом: «Местное. Чистое. Честное».
- Программа ярмарки разнообразна, посетителей ждут оригинальные мастер-классы: по сказкатерапии «Волшебные краски», созданию куклы из вторсырья «Экотеатр», по рисованию шерстью, изготовлению поделок из фетра и фенечек из ленточек, по росписи пряников. Кузнецы будут работать за настоящим горном – ковать сувениры, чеканить монеты. Мастера – вытачивать на токарном станке изделия из дерева. Будут организованы экскурсии в музей ретро техники, дом природы и Иркутский планетарий, – отметила президент молодёжного благотворительного фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова.
В рамках ярмарки-выставки пройдут игровые программы, спектакли и экскурсии за кулисы театра кукол, в течение дня будут проходить розыгрыши лотерейных билетов. Посетители ярмарки смогут приобрести природную косметику, летнюю одежду, обувь, украшения и аксессуары от местных мастеров-ремесленников. Пройдут дегустации и продажи продуктов от местных производителей и фермеров. Экоактивисты поведут экологические акции: по сбору одежды, обуви и игрушек; по сбору сложносдаваемого вторсырья: отработанных CD-дисков, пластиковых карт, мелкой электроники, батареек.
Площадка «Читающая поляна» познакомит с детской литературой. В продаже будут детские книги, развивающие игры, головоломки. С детьми почитают вслух авторы, представляющие свои произведения.
- Ярмарка призвана помочь малому бизнесу, учреждениям культуры и дополнительного образования, а также экологически ориентированным организациям наладить связи и найти возможности для реализации своих товаров и услуг, выстроить партнёрские отношения, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске развернётся ярмарка-выставка «Сделано на Байкале для детей»
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